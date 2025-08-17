СМИ: Рэпер Akon ударил охранника своего же концерта в Сочи
Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) ударил охранника своего же концерта в Сочи. Об этом сообщают Telegram-каналы SHOT и Baza.
Как пишет SHOT, во время своего выступления Akon запрыгнул на плечи охраннику Искандеру Черкесову, который находился у сцены. Затем певец несколько раз ударил его по голове и щекам, после чего, оставаясь на его плечах, проехался по залу и продолжил исполнять песню.
Согласно данным Telegram-канала Baza, Akon в ходе выступления забрался на шею сотруднику безопасности и стал бить его по лицу, направляя, в какую сторону двигаться. Несмотря на происходящее, охранник сохранил спокойствие и не стал реагировать на действия музыканта.
После концерта охранник опубликовал видеообращение, в котором объяснил своё поведение.
Он пояснил, что поступил именно так, потому что не хотел срывать выступление перед 15 тысячами зрителей и не стремился сбрасывать артиста в толпу. Кроме того, он отметил, что не хотел подставлять своего руководителя, которого считает как брата и который поддерживал его на протяжении всего времени их совместной работы. В заключение он призвал зрителей быть добрее и смотреть на поступки с разных точек зрения.
Ранее рэпер Tyga тайно прилетел в Россию, чтобы выступить на свадьбе в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
