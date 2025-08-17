СМИ: Отказ Киева уйти из Донбасса связан со страхом потерять Одессу

По словам источника, в случае захвата Россией Донбасса у неё появится открытый путь вплоть до Одессы.

Согласно информации источников газеты, а также агентствам Reuters и Financial Times, на встрече на Аляске Путин якобы предложил Дональду Трампу вариант заморозки линии фронта в Херсонской и Запорожской областях в обмен на вывод украинских войск из ДНР и ЛНР. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность отступления из Донбасса. Также сообщалось, что Россия может вернуть Украине занятые районы Сумской и Харьковской областей.

Хотя Одесса находится на значительном удалении от непосредственной зоны боевых действий в Донбассе, она сравнительно близка к территориям Херсонской области, контролируемым Россией — около 70 км по морю и примерно 150 км по побережью. Учитывая, что Москва официально требует вывода ВСУ с территорий в пределах административных границ Херсонской области, реализация этого требования по суше приблизила бы зону под российским контролем ещё на 20–30 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».