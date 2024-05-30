«Русский рэп заменил русский рок»: Тутта Ларсен о трансформации и новых хитах
Тутта Ларсен призналась в эфире НСН, что давно не слушает тяжелую музыку, похвалила «25/17» и «Сто лет тому вперед», и рассказала про блогинг с «субъективным телевидением».
Музыка: Садко и Богатыри
Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен в интервью НСН объяснила, как изменились ее музыкальные вкусы, рассказала о блогерских проектах, а также выступила культурным гидом по миру театра и кино.
Ранее Тутта Ларсен попала в число финалистов III Национальной премии интернет-контента, победителей которой назовет 30 мая «Институт развития интернета» (ИРИ).
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Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных. В их числе выступления в Москве групп «Ва-Банкъ» (30 мая, «Magnus Locus»), «Пикник» (1 июня, «Live Арена») и «Бахыт-Компот» (30 мая, «Рюмочная Зюзино»). Недавно отметивший День рождения Питер зажгут «СерьГа» и «Кирпичи». «Звери» откроют лето в Уфе, Вячеслав Бутусов представит хиты «Наутилуса» в Баку, а The Hatters выступят в Новосибирске.
Ну а Тутта Ларсен отметила группу «25//17» (на фото) и Александра Ф. Скляра, высказав мнение, что место русского рока сегодня занял русский рэп.
«Честно говоря, моя активность в шоу-бизнесе очень сильно позади, она потеряла актуальность довольно давно и я совершенно перестала слушать тяжелую музыку или рок-музыку. В моем плейлисте в основном музыка инструментальная. Как ни странно, я наконец-то доросла до классики, мне нравится неоклассика, я очень редко слушаю музыку, в которой есть текст. Наверное, единственное, что меня может сегодня по-настоящему вштырить, если говорить о русской музыке, это наши прекрасные исполнители хип-хопа. Хотя мне кажется, что это никакой не хип-хоп, а русский рэп - это отдельный жанр. Наверное, сегодня русский рэп - это то, чем был русский рок в конце 80-х – начале 90-х. Недавно как раз Андрей Бледный из "25/17" и РИЧ выпустили потрясающий альбом в коллаборации, который называется "Садко 3000". Это сейчас моя самая любимая пластинка. Там вообще рэп встречается с фолком, с роком, с авторской песней и получается что-то невероятное. Там записан совершенной потрясающий трек Александром Ф. Скляром "Три богатыря". Мне кажется, что это вообще гимн нашего времени», - сказала Тутта.
При этом она похвалила еще нескольких рэперов-поэтов.
«Я очень люблю "25/17", мы слушаем РИЧ, я просто преклоняюсь перед Артемом Саградой и его проектами. Супруг мне недавно открыл Диму Ома, конечно, Аким Апачев. Все эти люди, которые, наверное, не столько музыканты, сколько поэты, они мне интересны. Но если я просто иду гулять в парк, то в моих ушах, как правило, звучит что-то без слов», – призналась телеведущая.
Блоги: «Прекрасные женщины и субъективное телевидение»
30 мая на «Мосфильме» пройдет церемония награждения победителей III Национальной премии интернет-контента, которую проводит «Институт развития интернета».
Тутта Ларсен попала в число финалисток в категории «блог» вместе с Юлией Меньшовой, Идой Галич (на фото), Софико Шеварднадзе и Татаркой ФМ. Телеведущая сказала, что очень высокого мнения о соперницах, объяснив, что такое «TUTTA.TV».
«Мне очень приятно быть отмеченной ИРИ и быть финалисткой этой премии. Я нахожусь в этой номинация с абсолютно выдающимися блогерами, поэтому не думаю, что получу первый приз, но я к этому в общем не стремлюсь, поскольку для меня блогинг – это очень интересное, но все еще новое дело, которому я учусь. Я заранее поздравляю ту прекрасную женщину, которая займет первое место, но это точно буду не я. Что касается субъективного телевидения "TUTTA.TV", это мой самый первый проект на YouTube, телевидение для родителей, которое мы затеяли, когда родился наш младший сын Иван, ему уже 8 лет. Нам хотелось просто делиться с родителями нашим опытом в вопросах вынашивания, рождения и воспитания ребенка. Все это сейчас сильно масштабировалось, но, честно говоря, теперь это просто какая-то "любимая игрушка". Помимо этого мы снимаем много знаковых и полезных проектов. В частности, проект "Счастливы по-разному" про счастливую семью», – рассказала Ларсен.
Театр: Табакерка и пять «Ревизоров»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Папа» в Театре «Современник» и «Леди Макбет Мценского уезда» в Театр им. М.Н. Ермоловой.
Театралы Петербурга идут на «Маленькие трагедии», в Красноярске выбрали «Катарсис Данте», а в Казани – «Пиковую даму».
Тутта Ларсен сказала, что не так часто ходит в театр, но посмотрела сразу пять «Ревизоров», лучший их которых был в Театре Олега Табакова.
«Благодаря моей дочери Марфе, мы в этом году очень часто ходим в театр. Ей понравилось смотреть русскую классику, которую она проходит на уроках литературы. То есть она прочла какое-то произведение и подкрепляет это просмотром в театре, если такая постановка где-то в Москве идет. Мы с ней таким образом посмотрели пять "Ревизоров" в разных театрах и на меня произвело очень сильное впечатление, насколько по-разному можно поставить классику. Безусловно, хитом является, конечно же, "Табакерка". Вообще это наш любимый театр, мы смотрели там три спектакля и в сентябре планируем снова начать туда ходить, у нас в планах посмотреть весь репертуар, потому что это просто великолепно. "Табакерка" - это что-то необычайное и неописуемое просто с порога, - когда ты заходишь, действительно попадаешь в волшебное пространство. Это очень красивый театр даже с точки зрения интерьера, и "Ревизор" у них потрясающий», - подчеркнула Тутта.
Кроме того, она рекомендовала Московский областной театр кукол и Театр Терезы Дуровой.
«Также рекомендую папам и мамам еще один небольшой театр, который мне не был знаком, и благодаря "Ревизору" мы его открыли. Это Московский областной театр кукол, маленький камерный театр, который находится на Таганке. Там очень приятная атмосфера, очень уютный маленький зал, великолепные куклы, замечательные актеры, и главное, что там есть спектакли и на самый юный возраст, и для взрослых, можно покупать билеты на целый класс. Огромное удовольствие мы получили от кукольного театра, что для меня было неожиданностью. Еще мы очень любим Театр Терезы Дуровой на Серпуховке, там у нас есть два любимых спектакля: "Принц и нищий" с великолепным вокалом и очень понравился "Переходный возраст". Туда нужно обязательно ходить со своими подростками, чтобы вместе поплакать, посмеяться и понять что-то о своих детях, но билеты туда достать очень сложно», - предупредила собеседница НСН.
В День защиты детей также состоится фестиваль «День соседа» на Хлебозаводе, в рамках которого малышей порадуют Театр кукол от «Детского мира», собачий фитнес и многое другое.
Кино: «Будущее вместо 90-х»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет комедия «Манюня: приключения в Москве», которая бросит вызов супергеройскому фильму «Майор Гром: Игра». Ну а малышей может заинтересовать мультфильм «Суперпташки», оригинальную версию которого озвучивал Джонни Депп.
Тутта Ларсен сказала НСН, что планирует посмотреть нового майора «Грома» и похвалила фильм «Сто лет тому вперед».
«Я не очень слежу за отечественными киноновинками, не смотрела ни нового "Холопа", ни "Мастера и Маргариту" по каким-то своим личным субъективным причинам. Я не смотрела "Слово пацана" из принципа. Возвращение к этому опыту, его воспевание и восхищение им, - мне это не близко. Мне не интересны фильмы про 90-е, я хочу фильмы про будущее. Наверное, единственный фильм, который мы посмотрели из последних с удовольствием, это "Сто лет тому вперед", хотя трейлер нам не понравился, мы туда шли с неким внутренним сопротивлением и были настроены скептически, но получили огромное удовольствие. Как мудро сказал умнейший человек Сергей Переслегин, этот фильм вообще не про будущее, потому что будущего там нет, а есть какое-то переосмысление настоящего. Но если не углубляться с точки зрения смыслов, это просто очень хорошее кино с великолепными актерскими работами. Два главных героя, актеры, которые сыграли Колю Герасимова и Алису, они просто гениальны, совершенно фантастически открылся Петров, для моих детей это теперь любимейший актер. Мы получили огромное удовольствие и отдельное спасибо за саундтрек, прямо рекомендую. Единственное, почему-то на этом фильме стояла маркировка "6+", она точно не соответствует этой возрастной категории. Я бы сказала, что это "12+"», - сказала телеведущая.
Она также объяснила, почему победа на Каннском кинофестивале фильма «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна вызывает противоречивые чувства.
«Мне сложно сказать, хорошо или плохо то, что наши актеры стали участниками звездного и премиального кино, которое получило "Пальмовую ветвь" в Каннах, поскольку я этот фильм не смотрела, а все, что нынче делается о России на Западе, - это откровенная русофобская ересь. Я ни в коем случае не говорю, что "Анора" - это то же самое, но есть какое-то внутреннее предубеждение, что на Западе сейчас не могут снять хорошее кино о России. У меня вообще есть теория, что как только в хорошем сериале начинается тема России, этот сериал можно дальше не смотреть, и это реально работает. "Хоумленд", "Миллиарды", "Острые козырьки", "Пацаны" - как только появляется в сериале русский, начинается что-то неприличное, стыдное и непрофессиональное, поэтому я не доверяю западным кинодеятелям в этом плане», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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