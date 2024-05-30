«Русский рэп заменил русский рок»: Тутта Ларсен о трансформации и новых хитах

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Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен в интервью НСН объяснила, как изменились ее музыкальные вкусы, рассказала о блогерских проектах, а также выступила культурным гидом по миру театра и кино.

Ранее Тутта Ларсен попала в число финалистов III Национальной премии интернет-контента, победителей которой назовет 30 мая «Институт развития интернета» (ИРИ).



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Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных. В их числе выступления в Москве групп «Ва-Банкъ» (30 мая, «Magnus Locus»), «Пикник» (1 июня, «Live Арена») и «Бахыт-Компот» (30 мая, «Рюмочная Зюзино»). Недавно отметивший День рождения Питер зажгут «СерьГа» и «Кирпичи». «Звери» откроют лето в Уфе, Вячеслав Бутусов представит хиты «Наутилуса» в Баку, а The Hatters выступят в Новосибирске.

Ну а Тутта Ларсен отметила группу «25//17» (на фото) и Александра Ф. Скляра, высказав мнение, что место русского рока сегодня занял русский рэп.

«Честно говоря, моя активность в шоу-бизнесе очень сильно позади, она потеряла актуальность довольно давно и я совершенно перестала слушать тяжелую музыку или рок-музыку. В моем плейлисте в основном музыка инструментальная. Как ни странно, я наконец-то доросла до классики, мне нравится неоклассика, я очень редко слушаю музыку, в которой есть текст. Наверное, единственное, что меня может сегодня по-настоящему вштырить, если говорить о русской музыке, это наши прекрасные исполнители хип-хопа. Хотя мне кажется, что это никакой не хип-хоп, а русский рэп - это отдельный жанр. Наверное, сегодня русский рэп - это то, чем был русский рок в конце 80-х – начале 90-х. Недавно как раз Андрей Бледный из "25/17" и РИЧ выпустили потрясающий альбом в коллаборации, который называется "Садко 3000". Это сейчас моя самая любимая пластинка. Там вообще рэп встречается с фолком, с роком, с авторской песней и получается что-то невероятное. Там записан совершенной потрясающий трек Александром Ф. Скляром "Три богатыря". Мне кажется, что это вообще гимн нашего времени», - сказала Тутта.

При этом она похвалила еще нескольких рэперов-поэтов.

«Я очень люблю "25/17", мы слушаем РИЧ, я просто преклоняюсь перед Артемом Саградой и его проектами. Супруг мне недавно открыл Диму Ома, конечно, Аким Апачев. Все эти люди, которые, наверное, не столько музыканты, сколько поэты, они мне интересны. Но если я просто иду гулять в парк, то в моих ушах, как правило, звучит что-то без слов», – призналась телеведущая.

