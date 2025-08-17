В Геленджике во время занятия дайвингом утонул мужчина
В Геленджике во время группового занятия дайвингом утонул турист. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, инцидент произошел еще 16 августа. Отмечается, что 36-летний мужчина купил погружение в группе из четырех человек в одном из местных дайв-клубов. Канал писал, что турист решил сэкономить, поэтому выбрал самый дешевый пакет за 2,7 тысячи рублей.
Известно, что, когда туристы вышли в море, инструктор пытался распределить внимание между двумя группами по два человека, но отвлекся. Мужчина остался без присмотра и стал тонуть. Сообщалось, что его достали на берег и попытались реанимировать, но не смогли.
По предварительной информации, мужчине могло стать плохо. При этом, по другой версии, инструкторы забыли заполнить воздухом его баллон, писал Telegram-канал «112».
В настоящий момент дайвинг-центр перестал принимать заявки. На месте работают следователи. По факту случившегося началось расследование. Специалисты устанавливают причины произошедшего.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Болгарии.
