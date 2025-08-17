ИКИ РАН: На Солнце почти исчезли пятна

На Солнце почти полностью исчезли пятна. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Речь идет о стороне звезды, повернутой к Земле. По данным источника, это указывает на уменьшение числа вспышек. При этом отмечается, что аналогичное может наблюдаться и на обратной стороне Солнца.

На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Ученые заметили, что пятна хоть и есть, но они уменьшились так сильно, что не видны даже на высокоточных космических снимках. В связи с этим, объяснили специалисты, если ситуация не поменяется, то число вспышек к началу грядущей недели может сократиться до ноля.

Ранее научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый в интервью НСН рассказал, что магнитные излучения могут быть опасны для людей, но человечество пока не придумало, как с ними бороться.

