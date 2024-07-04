«Гении и бунтари!»: Андрей Фомин о культовом кино, возрождении рока и клоунаде для взрослых

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Актер и шоумен Андрей Фомин, являющийся также креативным продюсером недавно созданного «Театра на Цветном», в интервью НСН рассказал о грядущем возвращении русского рока, культовых фильмах в своей карьере и театральных планах.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные рок-концерты выходных.

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В их числе московские выступления Вячеслава Бутусова (7 июля, Зеленый театр ВДНХ), Дианы Арбениной (7 июля, «Лужники»), Найка Борзова (6 июля, сад «Эрмитаж») и «7Б» (4 июля, «16 Тонн»), «летник» Светланы Сургановой в Питере и концерт группы Lascala (5 июля, «16 Тонн»), приуроченный ко Дню рождения ее солистки Ани Грин.

«Ария» и «Мастер» порадуют в выходные ростовских металлистов, а «Ундервуд» с «Планом Ломоносова» дадут жару в Архангельске.

Андрей Фомин сказал НСН, что ждет «мощное возвращение» русского рока, который всегда был связан с бунтарством.

«С рок-музыкой у меня была связана довольно большая часть биографии, при этом мне кажется, что в рок-истории всегда был признак определенного бунтарства. Русские рок-группы – это все время было про высказывание, про некий, очень глубокий и важный социальный подтекст. Потому что рок-музыка – это бунтарская музыка. Она против того, что мы называем попсой, поэтому в рок-музыке гораздо больше "настоящести", чем в каких-то красивых романтических историях про любовь. Но сегодня я наблюдаю, что рок-музыка отошла на второй план, а на первый вышла электронная музыка, какие-то танцевальные треки. Но мне кажется, что мы как раз на пороге нового взлета рока. Вот это новое рок-движение должно созреть и очень скоро выстрелить. Сегодня, скажем так, мы немного отдыхаем от рок-музыки, для нас это прошлое, но это не значит, что мы закрыли эту страницу, я предсказываю ее мощное возрождение», - подчеркнул Фомин.

Он пригласил всех «немедленно сходить» на новый спектакль Гарика Сукачева (на фото), объяснив, почему для музыкантов актерский опыт остается «вспышками».

«Я могу сказать про Гарика Сукачева, с которым я недавно встречался и имел очень долгую беседу по душам. Мне кажется, что между музыкальным, театральным и кино- жанрами очень много общего. Все это про энергетику и некую внутреннюю чувственность. Гарик Сукачев никогда бы не был Гариком, если бы у него не было очень тонкой и чувствующей души и сердца. Он меня пригласил на свою последнюю постановку в Театре «Современник», которая называется "САШАШИШИН", и я очень всем советую немедленно сходить на этот спектакль. Я очень хорошо понял, что театр дает Гарику. Саша Шишин - это такой человек-аутист, немножко изгой, который влюбляется в красивую девушку, не имея на это шансов. Но он любит ее всем своим сердцем, как может любить очень наивный ребенок, будучи взрослым. Эта трогательная история – про внутренние ощущения самого Гарика. Театр дает ему гораздо больше возможностей представить свой интересный и потрясающий внутренний мир, чего, может быть, не дают ему песни. Между музыкантами и актерами можно ставить знак равно. Выразить себя в кино - это потрясающая возможность. Рома "Зверь" прекрасно и убедительно сыграл в том же фильме Серебренникова (фильме "Лето" - прим. НСН). Другое дело: ты снялся в фильме, а дальше ты актер или музыкант? Конечно, все продолжают быть музыкантами, потому что актерская профессия очень тяжелая и затратная с точки зрения времени. Чтобы сняться в фильме, надо год этому отдать, а как же концертные туры? Поэтому я вижу тенденцию: снялся, подумал, что лучше я буду музыкантом, и закрыл эту страницу. Я не вижу большого продолжения у музыкантов в актерской карьере, а вижу отдельные яркие вспышки», - пояснил собеседник НСН.

