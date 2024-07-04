«Гении и бунтари!»: Андрей Фомин о культовом кино, возрождении рока и клоунаде для взрослых
Андрей Фомин в эфире НСН рассказал о «Маленькой Вере» и работах с Серебренниковым и Гинзбургом, раскрыл секреты нового «Театра на Цветном» и объяснил, что дает театр Гарику Сукачеву.
Музыка: Сердце Гарика и рок-бунтари
Актер и шоумен Андрей Фомин, являющийся также креативным продюсером недавно созданного «Театра на Цветном», в интервью НСН рассказал о грядущем возвращении русского рока, культовых фильмах в своей карьере и театральных планах.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные рок-концерты выходных.
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В их числе московские выступления Вячеслава Бутусова (7 июля, Зеленый театр ВДНХ), Дианы Арбениной (7 июля, «Лужники»), Найка Борзова (6 июля, сад «Эрмитаж») и «7Б» (4 июля, «16 Тонн»), «летник» Светланы Сургановой в Питере и концерт группы Lascala (5 июля, «16 Тонн»), приуроченный ко Дню рождения ее солистки Ани Грин.
«Ария» и «Мастер» порадуют в выходные ростовских металлистов, а «Ундервуд» с «Планом Ломоносова» дадут жару в Архангельске.
Андрей Фомин сказал НСН, что ждет «мощное возвращение» русского рока, который всегда был связан с бунтарством.
«С рок-музыкой у меня была связана довольно большая часть биографии, при этом мне кажется, что в рок-истории всегда был признак определенного бунтарства. Русские рок-группы – это все время было про высказывание, про некий, очень глубокий и важный социальный подтекст. Потому что рок-музыка – это бунтарская музыка. Она против того, что мы называем попсой, поэтому в рок-музыке гораздо больше "настоящести", чем в каких-то красивых романтических историях про любовь. Но сегодня я наблюдаю, что рок-музыка отошла на второй план, а на первый вышла электронная музыка, какие-то танцевальные треки. Но мне кажется, что мы как раз на пороге нового взлета рока. Вот это новое рок-движение должно созреть и очень скоро выстрелить. Сегодня, скажем так, мы немного отдыхаем от рок-музыки, для нас это прошлое, но это не значит, что мы закрыли эту страницу, я предсказываю ее мощное возрождение», - подчеркнул Фомин.
Он пригласил всех «немедленно сходить» на новый спектакль Гарика Сукачева (на фото), объяснив, почему для музыкантов актерский опыт остается «вспышками».
«Я могу сказать про Гарика Сукачева, с которым я недавно встречался и имел очень долгую беседу по душам. Мне кажется, что между музыкальным, театральным и кино- жанрами очень много общего. Все это про энергетику и некую внутреннюю чувственность. Гарик Сукачев никогда бы не был Гариком, если бы у него не было очень тонкой и чувствующей души и сердца. Он меня пригласил на свою последнюю постановку в Театре «Современник», которая называется "САШАШИШИН", и я очень всем советую немедленно сходить на этот спектакль. Я очень хорошо понял, что театр дает Гарику. Саша Шишин - это такой человек-аутист, немножко изгой, который влюбляется в красивую девушку, не имея на это шансов. Но он любит ее всем своим сердцем, как может любить очень наивный ребенок, будучи взрослым. Эта трогательная история – про внутренние ощущения самого Гарика. Театр дает ему гораздо больше возможностей представить свой интересный и потрясающий внутренний мир, чего, может быть, не дают ему песни. Между музыкантами и актерами можно ставить знак равно. Выразить себя в кино - это потрясающая возможность. Рома "Зверь" прекрасно и убедительно сыграл в том же фильме Серебренникова (фильме "Лето" - прим. НСН). Другое дело: ты снялся в фильме, а дальше ты актер или музыкант? Конечно, все продолжают быть музыкантами, потому что актерская профессия очень тяжелая и затратная с точки зрения времени. Чтобы сняться в фильме, надо год этому отдать, а как же концертные туры? Поэтому я вижу тенденцию: снялся, подумал, что лучше я буду музыкантом, и закрыл эту страницу. Я не вижу большого продолжения у музыкантов в актерской карьере, а вижу отдельные яркие вспышки», - пояснил собеседник НСН.
Театр: Полунин – наш Станиславский
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Укрощение строптивой» в постановке Андрея Кончаловского в Театре им. Моссовета и ленкомовская «Юнона и Авось».
Театралы Петербурга идут в выходные на «Мандельштама» и «Дона Карлоса», в Волгограде выбрали «Раневскую», а в Новосибирске - спектакль «Двадцать минут с ангелом». Ну а фанаты рок-музыки могут уже сегодня увидеть спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН», о котором говорил Андрей Фомин.
Креативный продюсер «Театра на Цветном» также рассказал, какие стереотипы должен разрушить открывающийся зимой театр.
«Создание нового формата театра всегда было моей мечтой, и я с удовольствием погрузился в этот процесс. С одной стороны, вся моя жизнь была связана с театром, с другой – я очень много сделал с продюсерской точки зрения для организации различных больших шоу и эвентов в России и многих других странах мира. Моей давней идеей было возрождение жанра современной клоунады. И вот, благодаря успешному сотрудничеству с МТС Live, мы стали увлеченно реализовывать эту идею. Почему клоунада? Во-первых, у нас в России есть большие клоунские традиции. Все мы помним про Юрия Никулина, именем которого назван Цирк на Цветном бульваре, но есть еще важнейшая фигура, человек, который сформулировал новый, глобальный и объемный образ русского понимания клоуна, это Вячеслав Полунин. И если говорить, что для русского театра родоначальником является Станиславский, то создателем жанра современной клоунады я бы назвал Полунина. Клоуны - это не только про смех. Полунин говорит о клоуне, который мечтает, любит, переживает, думает, проходит через определенные испытания. Жанр клоунады, который мы сформулировали в "Театре на Цветном", - это жанр, обращенный к взрослой, думающей аудитории, аудитории, любящей новые театральные и зрелищные формы», – сказал Фомин.
По его словам, открытие «Театра на Цветном» будет зимой, а в конце ноября запланирована премьера первого спектакля, истории о персонажах современного мегаполиса. Театр открывает компания «МТС Live» в коллаборации с ресторанным холдингом Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус».
Кино: От «Маленькой Веры» до «Generation П»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фэнтези «Самая большая Луна» с Филиппом Янковским.
Еще одной интересной новинкой стает триллер дочери Ридли Скотта, Дженнет, «Город страха», главную роль в котором сыграл Эрик Бана из «Трои». Кроме того на российские экраны выйдет приключенческий фильм «Хранители пяти королевств».
Ну а Андрей Фомин рассказал о культовом советском фильме «Маленькая Вера», с которого начиналась его кинокарьера.
«Мне действительно повезло в том, что я снялся у культовых режиссеров. Конечно, огромное значение для меня имел фильм "Маленькая Вера", в то время я учился на втором курсе Театрального училища им. Щукина. Как многие говорят, это последний великий советский фильм, в моей биографии он оставил яркий след. Когда снимали этот фильм, не было никакой надежды на такой ошеломляющий успех, просто Вася Пичул сам жил в этом городе, в котором это все снималось, это было его личное и очень честное высказывание. Поэтому получился настоящий фильм, он не придуманный. Об этом мало кто писал, он абсолютно автобиографичен, это фактура, в которой вырос Василий. Он это знал и понимал, и жил на этой площадке, где дети качались на качелях, а тут же мимо шел поезд с углем. Я помню воздух, который "передался" на пленку. Это был, конечно, потрясающий опыт, и я очень рад, что моя кинокарьера началась с фильма "Маленькая Вера"», - признался актер.
Фомин также рассказал о сотрудничестве с режиссерами Кириллом Серебренниковым и Виктором Гинзбургом.
«Что касается фильма "Изображая жертву", Кирилл Серебренников тоже сыграл в моей жизни большое значение. По сути, он вернул меня в театр, он меня пригласил в Театр наций, где я играл спектакль "Фигаро" в течение 11 или 12 лет. И вообще он оказал на меня большое влияние. Ну и прекрасная встреча с Виктором Гинзбургом, который настоящий, глубокий, до мозга костей, до каждой клеточки режиссер. Это очень глубокий и интеллектуальный человек. Мне кажется, что Виктор Гинзбург – это нераскрытый гений и впереди нас ждут его большие шедевры. Фильм "Generation П" снимали очень долго, 5 или 6 лет. Мне кажется, что он получился и очень круто рассказал про свою эпоху. Мне нравится, что я собрал такую чудесную коллекцию киноработ», - подчеркнул актер.
По его мнению, сказочные фильмы - это новый тренд российского кино, который пришел на смену подражанию Голливуду.
«Я вижу одну очень крутую тенденцию, которая мне нравится. Если раньше мы были ориентированы на некие голливудские стандарты, хотели снимать экшены, комедии и ромкомы, то весь последний огромный успех фильмов связан с обращением к нашей традиционной русской культуре, а именно – к сказкам. Это удивительно, но должны были произойти разные глубокие потрясения, чтобы все вдруг открыли сказки, с которых мы начинали. Мы долго жили в контексте Диснея и Шрека, и вдруг оказалось, что у нас есть потрясающий персонаж Чебурашка. Почему он был забыт в течение десятилетий? Почему все помнили про "Бременских музыкантов", но оказывается, их сегодня можно переосмыслить? Мне кажется, весь успех современных блокбастеров – это обращение к нашей культуре, нашим корням и, конечно, к русским чудесным сказкам. Три части «Последних богатырей» сделали невероятные сборы, "Холоп" и "Холоп 2" - это тоже обращение к сказочным мифам. Я уже не говорю про "Чебурашку", "Бременских музыкантов" и все остальное. Сказки дают нам столько сюжетов и, оказывается, это так круто продается, в этом тенденция», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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