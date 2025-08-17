Минобороны: ВС РФ поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан»
ВС РФ поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также были поражены украинские склады боеприпасов, БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 142 районах.
Отмечается, что групповой удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 августа силы ПВО сбили над территорией России 46 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
