Минобороны: ВС РФ поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан»

СМИ: Путин во время встречи с Трампом на Аляске потребовал, чтобы Киев снова признал русский язык официальным

В Белгороде введены ограничительные меры из-за участившихся атак дронов ВСУ

Правительство РФ включило создание и запуск отечественной межпланетной станции «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса

У зумеров стали пользоваться популярностью возрастные блогеры