Минобороны: ВС РФ поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан»

ВС РФ поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: Ночью ПВО сбили над Россией 46 БПЛА ВСУ

Также были поражены украинские склады боеприпасов, БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Отмечается, что групповой удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 августа силы ПВО сбили над территорией России 46 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
