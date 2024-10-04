Цензура и «Василиса»: Фэнтези Павла Лунгина назвали «беспроигрышным вариантом»

Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Одинцово

Более 40 жилых комплекса в Москве передали под заселение по реновации с начала года

Пять тысяч мероприятий провели за лето на ВДНХ

Участники программы «Миллион призов» могут получить сувениры на фестивале «Золотая осень»

Погода в Москве испортится сегодня после обеда