Во Владивостоке загорелся катер с людьми

По данным источника, в настоящий момент люди прыгают в воду, чтобы спастись от пожара. По словам очевидцев, некоторые члены экипажа покинула катер, а часть из них осталась на горящем судне.

При этом в пресс-службе МЧС Приморского края заметили, что информации о возгорании не поступало и подразделения ведомства не задействованы. Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 16 августа в Саратовской области на Волге сгорела яхта, людям удалось спастись.