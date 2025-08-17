Во Владивостоке загорелся катер с людьми
В Хасанском округе Владивостока в бухте Миноносок загорелся катер с людьми. Об этом сообщает портал «Vl.ru».
По данным источника, в настоящий момент люди прыгают в воду, чтобы спастись от пожара. По словам очевидцев, некоторые члены экипажа покинула катер, а часть из них осталась на горящем судне.
При этом в пресс-службе МЧС Приморского края заметили, что информации о возгорании не поступало и подразделения ведомства не задействованы. Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 16 августа в Саратовской области на Волге сгорела яхта, людям удалось спастись.
