Следствие по делу об убийстве генерала Кириллова завершилось

Предварительное следствие по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова завершилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Басманного районного суда столицы.

Отмечается, что теперь стороне защиты и обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами дела. После этого его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд.

По данным источника, судом было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей троих обвиняемых до 17 ноября 2025 года.