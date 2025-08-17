Следствие по делу об убийстве генерала Кириллова завершилось

Предварительное следствие по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова завершилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Басманного районного суда столицы.

Отмечается, что теперь стороне защиты и обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами дела. После этого его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей отправки в суд.

По данным источника, судом было удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей троих обвиняемых до 17 ноября 2025 года.

Убийство Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошло утром 17 декабря 2024 года в Москве. По данным СК, на Рязанском проспекте возле подъезда дома сработало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено обвиняемыми в электросамокат.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

ФОТО: Минобороны РФ
