Рубинштейн и «Батарейки»: Галанин о новом альбоме и съемках у Серебренникова

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Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН сообщил о выходе осенью нового альбома, вспомнил съемки у Кирилла Серебренникова и рассказал об отношении к картинам с участием коллег и друзей.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты первого осеннего уикенда.

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Главным событием выходных станет фестиваль Константина Кинчева в Санкт-Петербурге, на котором помимо «Алисы» выступят «КняZz», «ПилОт», «Калинов мост» и другие известные группы. Московских фанатов рок-музыки порадуют Александр Ф.Скляр с Гошей Куценко, а Маша Макарова из группы «Маша и Медведи» отпразднует на сцене день рождения. Вячеслав Бутусов выступит в Архангельске, Zivert начнет новый концертный тур с Сочи, а «Йорш» - с Нижнего Новгорода.

Ну а Сергей Галанин рассказал НСН, что уже этой осенью планирует выпустить альбом «Батарейки сели».

«Мы стараемся выпускать пластинку раз в год, но иногда жизнь вносит какие-то свои коррективы. Думаю, что осенью мы выпустим пластинку «Батарейки сели», а в 2025-м году, ко дню рождения группы, который отмечается 1 июня, может быть, выпустим что-то следующее. Про пластинку «Батарейки сели» мы говорили последние пять лет, но потом вышла пластинка «Своим чередом», потом - «Тебя не сломать», и наконец-то мы опять вернулись к этому альбому. Я думаю, песен десять, не меньше, будет на этой пластинке. Я уже практически все спел, кроме одной песни. Я точно знаю, что надо мне допеть еще одну песню и дальше мы сядем за сведение, и тогда я уже решу окончательное количество вот этих вот песен. При этом на студии в работе сейчас песен 20», - отметил Галанин.

По его словам, одна из песен на новом альбоме будет посвящена недавно скончавшемуся гитаристу группы «СерьГа» Сергею Левитину.

