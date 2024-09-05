Рубинштейн и «Батарейки»: Галанин о новом альбоме и съемках у Серебренникова

Сергей Галанин в эфире НСН рассказал, как он стал "пианистом Рубинштейном" в компании Миронова с Раппопорт, объяснил шарм спектаклей Сукачева и пообещал осенью альбом, которого ждали пять лет.

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Концерты: Кинчев и новые «Батарейки»

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН сообщил о выходе осенью нового альбома, вспомнил съемки у Кирилла Серебренникова и рассказал об отношении к картинам с участием коллег и друзей.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты первого осеннего уикенда.

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Главным событием выходных станет фестиваль Константина Кинчева в Санкт-Петербурге, на котором помимо «Алисы» выступят «КняZz», «ПилОт», «Калинов мост» и другие известные группы. Московских фанатов рок-музыки порадуют Александр Ф.Скляр с Гошей Куценко, а Маша Макарова из группы «Маша и Медведи» отпразднует на сцене день рождения. Вячеслав Бутусов выступит в Архангельске, Zivert начнет новый концертный тур с Сочи, а «Йорш» - с Нижнего Новгорода.

Ну а Сергей Галанин рассказал НСН, что уже этой осенью планирует выпустить альбом «Батарейки сели».

«Мы стараемся выпускать пластинку раз в год, но иногда жизнь вносит какие-то свои коррективы. Думаю, что осенью мы выпустим пластинку «Батарейки сели», а в 2025-м году, ко дню рождения группы, который отмечается 1 июня, может быть, выпустим что-то следующее. Про пластинку «Батарейки сели» мы говорили последние пять лет, но потом вышла пластинка «Своим чередом», потом - «Тебя не сломать», и наконец-то мы опять вернулись к этому альбому. Я думаю, песен десять, не меньше, будет на этой пластинке. Я уже практически все спел, кроме одной песни. Я точно знаю, что надо мне допеть еще одну песню и дальше мы сядем за сведение, и тогда я уже решу окончательное количество вот этих вот песен. При этом на студии в работе сейчас песен 20», - отметил Галанин.

По его словам, одна из песен на новом альбоме будет посвящена недавно скончавшемуся гитаристу группы «СерьГа» Сергею Левитину.

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Театр: «Здесь же про любовь»

Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Космос» в Театре Вахтангова, «Однажды» в Театре на Трубной и «Преступление и наказание» в Театре «Событие».

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 На а Сергей Галанин рассказал НСН, как его сын воспринял спектакль Гарика Сукачева «САШАШИШИН», который в этом году с успехом шел в театре «Современник».

«Конечно, я был на этом спектакле и не один раз. Вообще он уникальный, мой друг Гарик Иванович. Те, кто видел его фильмы и спектакли, понимают, что внутри он очень глубокий, трогательный такой живой человек. Я был на спектакле с младшим сыном, и задал Тимофею простой вопрос: "Тебе понятно?" Потому что это моя юность, моя молодость, вот эти все улицы наши тушинские, такие истории, вот эти подъезды с мусоропроводами. Я спросил, вынес ли он для себя, хоть что-нибудь, а он простую вещь сказал. "Ну так здесь же про любовь. Все понятно"», – сказал лидер группы «СерьГа».
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Кино: От Ефремова до Рубинштейна

Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой называют комедию Владимира Котта «Обе две» с Кристиной Асмус. Кроме того, на экраны выходит сериал «Комбинация» об одноименной советской группе с участием Никиты Кологривого и Павла Прилучного.

Сергей Галанин отметил, что он часто придирается к фильмам с друзьями и коллегами, но есть и исключения.

«Вообще сложно смотреть что-то с человеком, которого ты знаешь, потому что ты всегда начинаешь придираться. Ты же видишь, как он играет и не всегда он тебя в этом смысле убеждает. Тебе все время кажется, что он что-то переигрывает. Это я говорю о самых близких своих. Только Игорь Иванович Сукачев, Ваня Охлобыстин, ну и Михаил Ефремов, конечно же, они меня в этом плане никогда не обламывали», - подчеркнул музыкант.

Он также рассказал о съемках в фильме Кирилла Серебренникова «Фонограф», где сыграл пианиста Антона Рубинштейна.

«Я помню, ехал откуда-то с гастролей, и вдруг мне звонок, неизвестный телефон. Звонит Кирилл Серебренников и приглашает сняться в маленькой такой короткометражке. Она имела какое-то благотворительное значение, поэтому все снимались бесплатно. Там набор актеров очень впечатляющий был - и Женя Миронов, и Ксения Раппопорт, это все она, по-моему, затеяла. Короткометражка про Чайковского и его товарища Антона Рубинштейна, я играл того самого великого пианиста. Там был - я назову его "матюгальник" (как мой папа называл все приборы незнакомые) - фонограф, который что-то мог записать. И вот вся эта компания во главе с Петром Ильичем Чайковским, он же Евгений Миронов, уговаривала меня несколько нот сыграть на пианино, чтобы это записалось и осталось в вечности. А я такой вот, не верящий в эти современные штучки-дрючки, все сопротивлялся, и так ничего, по-моему, им и не сыграл. Я еще спросил у Кирилла: а почему я? Он ответил, что я внешне похож», - отметил музыкант.

Галанин также признался, что не очень любит сериалы, но ему понравились «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи и «Настоящий детектив» с Мэттью Макконахи. А вот «Игру престолов» музыкант так и не досмотрел.

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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Насыщенных вам выходных!

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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