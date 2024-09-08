Новая вокалистка и «саундтрек жизни»: Группа Linkin Park вернулась на сцену

«Наконец-то, давно было пора, даже без нового трека! С новым треком еще лучше, так как он вышел вполне себе. Все в стиле, все на уровне, текст хороший. Девушка нормальная, тембр, конечно, не Бенингтон, но тот был вообще один такой. Но воротить нос здесь никто не будет, народу нужны те супер хиты. "Hybrid Theory" продан тиражом 32 млн экземпляров, что делает его самым продаваемым рок-дебютом XXI века. Люди хотят идти на концерты и слушать это. Понятно, что группе сейчас уже расчертили тур на весь 2025 год. Если бы вдруг мир "выздоровел", а Linkin Park приехали бы в Россию, то я бы сходил. Эмили Армстронг я поздравляю с тем, что она оказалась в нужный момент в нужном месте», - сказал музыкант.

В свою очередь российская актриса Мариель Хлендовска в интервью НСН рассказала, что слушает Linkin Park с раннего возраста.

«Я поклонница Linkin Park с 20-летним стажем. Мне было 13 лет, когда я впервые их услышала, и я могу назвать их музыку саундтреком моей жизни. Я часто называю Честера Беннингтона лучшим другом, хотя мы никогда не были знакомы. После 13 лет, что бы со мной ни происходило, его голос всегда возвращал меня домой, напоминал о каких-то целях. Будучи подростком, слушая их музыку в наушниках во время прогулок по родному Чертаново, я фантазировала, как тоже стану артистом и буду что-то создавать», - поделилась она.