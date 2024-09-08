Новая вокалистка и «саундтрек жизни»: Группа Linkin Park вернулась на сцену
Новым главным голосом коллектива стала певица Эмили Армстронг.
COME BACK
На этой неделе стало известно, что американская рок-группа Linkin Park вернулась на сцену. Это произошло спустя семь лет перерыва после смерти солиста коллектива Честера Беннингтона. Теперь главной вокалисткой группы является Эмили Армстронг. При этом коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон.
Linkin Park в новом составе выступила в Лос-Анджелесе. Но на том концерте не было гитариста Брэда Делсона. Коллектив представил новую песню «The Emptiness Machine». К тому же группа подготовила новый альбом «From Zero». Известно, что он выйдет 15 ноября.
До этого, в начале 2024 года, Linkin Park выпустила трек «Friendly Fire» с голосом Честера Беннингтона. Композиция была записана во время работы над альбомом «One More Light».
«"Friendly Fire" всегда была одной из наших любимых песен с сессий "One More Light". Но ей чего-то не хватало, поэтому тогда мы решили отложить ее на потом», - рассказал один из музыкантов.
Тогда же коллектив представил видеоклип на новую песню, в который вошли кадры с концертов и из студии.
Композиция «Friendly Fire» вошла в сборник лучших песен группы «Papercuts – Singles Collection (2000–2023)», который был презентован в апреле. В этот альбом также попала песня «QWERTY».
РАДОСТЬ ФАНАТОВ
Российские фанаты обрадовались возвращению Linkin Park на сцену. Так, основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в беседе с НСН заверил, что любители музыки пойдут на концерты группы.
«Наконец-то, давно было пора, даже без нового трека! С новым треком еще лучше, так как он вышел вполне себе. Все в стиле, все на уровне, текст хороший. Девушка нормальная, тембр, конечно, не Бенингтон, но тот был вообще один такой. Но воротить нос здесь никто не будет, народу нужны те супер хиты. "Hybrid Theory" продан тиражом 32 млн экземпляров, что делает его самым продаваемым рок-дебютом XXI века. Люди хотят идти на концерты и слушать это. Понятно, что группе сейчас уже расчертили тур на весь 2025 год. Если бы вдруг мир "выздоровел", а Linkin Park приехали бы в Россию, то я бы сходил. Эмили Армстронг я поздравляю с тем, что она оказалась в нужный момент в нужном месте», - сказал музыкант.
В свою очередь российская актриса Мариель Хлендовска в интервью НСН рассказала, что слушает Linkin Park с раннего возраста.
«Я поклонница Linkin Park с 20-летним стажем. Мне было 13 лет, когда я впервые их услышала, и я могу назвать их музыку саундтреком моей жизни. Я часто называю Честера Беннингтона лучшим другом, хотя мы никогда не были знакомы. После 13 лет, что бы со мной ни происходило, его голос всегда возвращал меня домой, напоминал о каких-то целях. Будучи подростком, слушая их музыку в наушниках во время прогулок по родному Чертаново, я фантазировала, как тоже стану артистом и буду что-то создавать», - поделилась она.
Linkin Park — это американская рок-группа, которая была основана в 1996 году. В коллектив входят вокалист, ритм-гитарист и клавишник Майк Шинода, соло-гитарист Брэд Делсон, басист Дэйв Фаррелл, диджей Джо Хан, барабанщик Колин Бриттэн и теперь вокалистка Эмили Армстронг.
Певец Честер Беннингтон и барабанщик Роб Бурдон входили в состав группы во время выхода первых семи студийных альбомов Linkin Park. Коллектив приостановил свою деятельность после того, как 20 июля 2017 года Беннингтон покончил жизнь самоубийством. В сентябре 2024 года СМИ объявили о воссоединении группы в составе с Армстронг и Бриттэном.
Ранее Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку «СЛОТ» Дарью Ставрович.
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