«Я бы сходил!»: Лидер группы «СЛОТ» о воссоединении группы Linkin Park

Игорь Лобанов в эфире НСН похвалил новый трек воссоединившейся группы Linkin Park и сказал, что сходил бы на концерт, если бы музыканты приехали в Россию.

Новый трек рок-группы Linkin Park выполнен в стиле всеми любимого коллектива, людям нужны суперхиты группы, они хотят идти на концерты, сказал НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов.

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Linkin Park воссоединилась впервые с момента трагической кончины вокалиста Честера Беннингтона в 2017 году. Один из основателей коллектива Майк Шинода представил новую вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттейна. Linkin Park представили новую песню The Emptiness Machine, а 15 ноября будет представлен новый альбом под названием From Zero. Лобанов заявил, что люди пойдут на концерты группы.

«Наконец-то, давно было пора, даже без нового трека! С новым треком еще лучше, так как он вышел вполне себе. Все в стиле, все на уровне, текст хороший. Девушка нормальная, тембр, конечно, не Бенингтон, но тот был вообще один такой. Но воротить нос здесь никто не будет, народу нужны те супер хиты. Hybrid Theory продан тиражом 32 миллиона экземпляров, что делает его самым продаваемым рок-дебютом XXI века. Люди хотят идти на концерты и слушать это. Понятно, что группе сейчас уже расчертили тур на весь 2025 год. Если бы вдруг мир выздоровел, а Linkin Park приехали бы в Россию, то я бы сходил. Эмили Армстронг я поздравляю с тем, что она оказалась в нужный момент в нужном месте», - сказал собеседник НСН.

Ранее Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку коллектива, напоминает «Радиоточка НСН». Ею стала Дарья Равдина.

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ФОТО: НСН
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