Из-за $5 млн или стоматолога? В индустрии поспорили о шоу Канье Уэста в Москве

БУДЕТ—НЕ БУДЕТ?

Накануне Telegram-канал «Baza» сообщил, что концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Москве не состоится. По данным источника, звезда еще не ответила организаторам. К тому же появилась информация, что у Уэста возникли проблемы с закисью азота, на который якобы подсадил его стоматолог.

Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил, что Канье Уэст не отказывался от концерта в России, но информации о том, когда состоится выступление американской знаменитости, все еще нет.

«Это не русский артист, которому заплатил и все. У них туры, графики. У Канье Уэста огромное количество других бизнесов, которые требуют времени. Мы ждем и надеемся. Мы сможем что-то cказать только тогда, когда официально получим бумагу, что концерта не будет. А мы ее не получали, пока это просто слухи. Пока информации нет, но и отказа нет», - подчеркнул он.