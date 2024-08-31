Из-за $5 млн или стоматолога? В индустрии поспорили о шоу Канье Уэста в Москве
В концертной индустрии России считают, что рэпер Канье Уэст не приедет на выступление в Москву из-за невозможности организаторов заплатить ему высокий гонорар.
Слухи о возможном проведении концерта американского рэпера Канье Уэста в России идут уже давно. При этом точной информации о дате, месте и реальности выступления звезды пока нет. Одни представители индустрии связывают невозможность создания шоу Уэста в Москве с санкциями и высокой суммой гонорара звезды. Другие — с нежеланием или невозможностью «по состоянию здоровья» рэпера выступать в российской столице.
БУДЕТ—НЕ БУДЕТ?
Накануне Telegram-канал «Baza» сообщил, что концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Москве не состоится. По данным источника, звезда еще не ответила организаторам. К тому же появилась информация, что у Уэста возникли проблемы с закисью азота, на который якобы подсадил его стоматолог.
Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил, что Канье Уэст не отказывался от концерта в России, но информации о том, когда состоится выступление американской знаменитости, все еще нет.
«Это не русский артист, которому заплатил и все. У них туры, графики. У Канье Уэста огромное количество других бизнесов, которые требуют времени. Мы ждем и надеемся. Мы сможем что-то cказать только тогда, когда официально получим бумагу, что концерта не будет. А мы ее не получали, пока это просто слухи. Пока информации нет, но и отказа нет», - подчеркнул он.
В свою очередь создатель концертного агентства T.C.I., гендиректор компании Эдуард Ратников наоборот уверен в том, что выступление Уэста в Москве не состоится.
«Официальная структура, представляющая этого артиста, молчит. Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего. Договориться с ним, вероятно, можно как с физическим лицом или через каких-то его друзей, но вести переговоры с ним как с довольно эксцентричным рэпером — это выстрелить себе в ногу», - заметил он в интервью РИА Новости.
При этом Ратников добавил, что, если при планировании концерта Уэст все-таки не приехал бы, то организаторам некого было бы призвать к ответственности.
«Его шоу — это довольно сложный технологический и художественный организм. Нужно транспортировать некое специальное оборудование, которое обеспечивает его. Эти моменты невозможно выполнить сегодня, потому что мы находимся под санкциями», - объяснил он.
В РОССИИ НЕ ПОТЯНУТ ГОНОРАР УЭСТА?
До этого в СМИ появилась информация о том, что концерт Уэста должен состояться в Москве в преддверии Дня города 6 сентября. По данным Telegram-канала «Baza», организатор мероприятия компания «Арт лайф» рассматривала два места для проведения шоу: стадион «Лужники» и «ВТБ Арену».
Сообщалось, что рэпер якобы запросил за выступление $5 млн. При этом договор на проведение концерта так и не был подписан. «Baza» также сообщала, что плановая дата проведения шоу была якобы перенесена на 7 сентября.
Позже Эдуард Ратников в беседе с НСН заявил, что в России не нашлось промоутера, готового заплатить Уэсту за концерт в Москве.
«Гонорар более $5 млн — это бессмысленно. Если артист способен продать 50 тысяч билетов по пять тысяч рублей, понятно, каким может быть потенциальный валовый сбор. От 30 до 40% из этой суммы — стоимость выступления артиста, гонорар. Это не просто деньги в карман, на подготовку шоу нужны огромные суммы на костюмы, аренду оборудования. Гонорар в $5 млн сегодня готовы предложить не промоутеры, а только тусовочные баснословно богатые нувориши, которым все равно, на что тратить суммы», - заметил глава концертного агентства TCI.
В конце июня Канье Уэст прилетел в Москву. Тогда фанаты подумали, что звезда приехала в столицу, чтобы посмотреть возможные концертные площадки для своего выступления и заключить договор о его проведении. В СМИ даже распространилась информация, что исполнитель якобы посетил «ВТБ Арену». Однако в пресс-службе площадки опровергли НСН приезд Уэста.
Позже выяснилось, что рэпер провел в Москве всего несколько дней и прилетел по личным причинам. Он посетил юбилей главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского, который является давним другом американской звезды. Уэст не раз был замечен в одежде модельера с надписями на русском языке.
Ранее продюсер Эдуард Ратников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Краснодар и Ростов-на-Дону традиционно являются наиболее удачными площадками для проведения концертов в России.
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