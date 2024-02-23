Группа Linkin Park выпустила трек «Friendly Fire» с голосом Честера Беннингтона
Группа Linkin Park опубликовала неизданную песню «Friendly Fire», которая была записана во время работы над альбомом «One More Light», вышедшим в 2017 году.
Главная особенность нового трека - это вокал фронтмена Честера Беннингтона, который в июле 2017 года свёл счёты с жизнью.
Параллельно Linkin Park презентовали видеоклип на новую песню, в который вошли кадры, снятые как на концертах, так и во время студийных сессий.
«Friendly Fire» всегда была одной из наших любимых песен с сессий «One More Light». Но ей чего-то не хватало, поэтому тогда мы решили отложить её на потом», - заявили участники коллектива.
Композиция «Friendly Fire» войдет в сборник лучших песен Linkin Park «Papercuts – Singles Collection (2000–2023)», который выйдет 12 апреля.
Ранее клип Linkin Park на композицию «Numb», который был снят ещё до появления видеохостингов, набрал более двух млрд просмотров на Youtube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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