«Неоднозначная» позиция или устав: Рома «Зверь» подал в суд на тверских чиновников

«ЗВЕРИНЫЙ» ИСК

Лидер музыкальной группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Музыкант подал иск в Арбитражный суд Тверской области, заявив, что формулировка «неоднозначность позиции» не считается юридическим обоснованием.

«Музыкант... потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов», - передает «Shot».

В заявлении также подчеркивается, что певец ездил в зону спецоперации с концертом для военнослужащих.