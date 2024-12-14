«Неоднозначная» позиция или устав: Рома «Зверь» подал в суд на тверских чиновников
Выступление группы «Звери» должно было состояться в тверском спорткомплексе «Юбилейный» еще 13 ноября, однако его отменили якобы из-за «неоднозначной» позиции солиста по поводу СВО.
Музыкант Роман Билык подал в суд на тверских чиновников после отмены концерта группы «Звери» в «Юбилейном». Певец потребовал взыскать 100 тысяч рублей за судебные расходы. Изначально отмену выступления связали с «неоднозначной» позицией Ромы «Зверя» по СВО. При этом специалисты считают, что концерты «Зверей» будут отменять и дальше, даже несмотря на переосмысление музыкантами их высказываний и выступление группы на Донбассе.
«ЗВЕРИНЫЙ» ИСК
Лидер музыкальной группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Музыкант подал иск в Арбитражный суд Тверской области, заявив, что формулировка «неоднозначность позиции» не считается юридическим обоснованием.
«Музыкант... потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов», - передает «Shot».
В заявлении также подчеркивается, что певец ездил в зону спецоперации с концертом для военнослужащих.
Выступление «Зверей» должно было пройти в Твери 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный». Позже стало известно, что концерта не будет. В своих соцсетях музыканты прикрепили к сообщению документ за подписью председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александра Демина, в котором говорится, что проведение концерта группы в спорткомплексе не согласовано.
«К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение. Мы вернем каждому полную стоимость билетов. Надеемся на ваше понимание. До встречи!», - сообщили «Звери».
Сначала тверские власти объяснили причину отмены концерта группы «неоднозначной» позицией ее лидера. Однако потом в комитете по физической культуре и спорту Тверской области рассказали, что отмена «Зверей» была связана с уставом комплекса.
«В уставе "Юбилейного" не предусмотрено проведение концертов. Концерты проводились, но вот сделали замечание, что мы нарушаем уставную деятельность», - приводит слова представителей администрации региона издание «Подъем».
«НЕОДНОЗНАЧНАЯ» ПОЗИЦИЯ
После начала спецоперации на Украине Рома «Зверь» высказывался против СВО, но потом «поменял свое мнение», удалил из соцсетей все посты с осуждением боевых действий и выступил на Донбассе.
Летом 2024 года представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали проверить солиста группы Романа Билыка на предмет финансирования ВСУ. По сообщениям «Shot», активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову. Представители объединения выразили мнение, что музыкант «пытается усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших».
До этого было отменено выступление «Зверей» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В качестве причины также назвали позицию лидера группы Билыка относительно СВО, сообщает «Фонтанка».
В связи с этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что выступления коллектива будут отменять и дальше, даже несмотря на то, что «Звери» изменили свою позицию по СВО и выступили на передовой на Донбассе. По его мнению, до конца восстановить свое реноме у музыкантов не получилось.
«"Звери" поехали на Донбасс "очиститься". Роман Билык показал, что он оступился, извинился, привез гуманитарную помощь и выступил на передовой. Что же касается позиции Тверской области, видимо, сотрудники аппарата губернатора не хотят связываться с группой, которая один раз уже дискредитировала себя. Без губернатора это решение не принималось. Может быть, это и правильно: во-первых, в Тверской области проживают много участников спецоперации, во-вторых, любые заявления артистов против органов власти обязательно на них сказываются, поэтому, прежде чем что-то говорить, надо подумать сто раз. Да и народное порицание еще никто не отменял. Не знаю, что должен сделать Билык, чтобы концерты не отменялись. Наверное, еще раз покаяться. Один раз оступился — все, поставил на себе клеймо», - сказал он в интервью НСН.
Ранее Виталий Бородин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что попросил у руководства Первого канала «вырезать» из новогоднего концерта певицу Кристину Орбакайте, так как россияне, по его словам, не хотят видеть ее выступления.
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