«Там знают, кто друг»: Рэпер ST об артистах в зоне СВО и встрече с Любимовой

– Например, что касается лично меня, тут как папа воспитал – отвечать только за себя. Поэтому могу ответить, что мы неоднократно ездили на новые территории как к мирным жителям (встречались и со студентами, и с активистами, возили гуманитарную помощь как в больницы, так и детям). Но при этом ездили и к нашим ребятам на передовую, выступали в блиндажах, в местах дислокации наших бойцов. Мы были и в Запорожской области, и в Херсонской, и в Бердянске, и в Луганске, в Стаханов заезжали. Были много где, но при этом поездка в сам Донецк у нас неоднократно переносилась именно ввиду того, что изменялась ситуация, было просто небезопасно ехать.

Поэтому, естественно, любая поездка на новые территории, особенно к ребятам, которые непосредственно находятся на передовой, происходит только тогда, когда это возможно устроить безопасно. Когда вышла песня «Дай ему сил», вышла первая большая новость о нашей поездке, многие артисты начали интересоваться: «А как поехать? Мы хотим!». И мы как раз обсуждали этот момент, что многие хотят поддержать, но не всегда знают, как это возможно. Плюс у нас это не всегда освещается в СМИ. Буквально недавно я выступал, у меня была встреча в институте со студентами и с различными людьми в городе. И после этой встречи сидела женщина, работающая, видимо, в администрации. И она: «Александр, а вот вы знаете, вы тут выступаете, а вот еще и ребята в южных регионах тоже бы хотели вас послушать. Они же тоже хотят, чтобы к ним приезжали артисты. Не думали ли вы о поездке на новые территории?». Видимо, хотела меня поймать. Но я понимаю, что это не всегда освещается СМИ.

– Сейчас некоторые артисты рассматривают поездки в Донбасс как способ «реабилитироваться» перед общественностью. Обсуждался ли вопрос о поездках в Донбасс артистов в качестве меры искупления – за неосторожные высказывания, неоднозначную позицию или поведение? Какое в целом к этому отношение у министра, музыкантов и участников СВО?

– Когда я ездил к ребятам в блиндажи, они мне рассказывали пару историй, как такие артисты приезжают, а их до пацанов не допускают. Потому что там все очень четко и понятно. Там ясно, кто враг, кто друг, кто приезжает с какими помыслами и для чего. Поэтому я знаю несколько ситуаций, когда артист приезжал, а его разворачивали со словами: «Спасибо большое, но за наш счет свою репутацию очищать не нужно». А я вот езжу, ребята просят песни спеть, причем разные просят. Просят и «Дай ему сил» спеть, просят и «Каренину» спеть. Буду откровенен, там не все ребята знают, кто такой ST. Потому что кому-то 20 лет, кому-то 30, а кому-то за 40. И это тоже совершенно нормально. Но для них невероятно важно, что человек приезжает.

Я говорил на встрече Ольге Борисовне, что, на мой взгляд, из опыта, ты когда приезжаешь к ребятам на передовую, они, помимо духоподъемных песен, хотят слышать песни веселые, о простой жизни, чтобы чуть-чуть отвлечься от происходящего у них там. Но духоподъемные песни, на мой взгляд, должны звучать здесь. Они должны звучать на мероприятиях, на концертах, чтобы люди здесь не забывали о том, что происходит и кто сейчас в окопах делает возможным тот или иной фестиваль, то или иное собрание артистов. Именно поэтому нужна интеграция этих артистов в концерты не в качестве какого-то блока или специального концерта, где человек знает, что сейчас будет повестка, будут непростые песни. А именно чтобы наряду с другими артистами выходили артисты, которые поют песни про жизнь ребят, про передовую.