«Там знают, кто друг»: Рэпер ST об артистах в зоне СВО и встрече с Любимовой
Музыканты, исполняющие патриотические песни, должны звучать в общей сетке наряду с другими артистами, отметил в эфире НСН Александр Степанов. На встрече с главой Минкультуры также обсуждалось, как артисту правильно доносить до аудитории информацию о поездках в зону СВО.
Рэпер, бывший военкор Аким Апачев после встречи с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой заявил, что министерство поможет российским артистам, желающим, но не имеющим возможности выступать в Донбассе и Новороссии. На встрече были и другие артисты – певица Юта, рэпер ST, автор песен рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев, участницы рок-группы «Катюша» и другие.
Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал о предложениях на встрече и отметил, что главный посыл был в том, чтобы артисты, имеющие четкую гражданскую позицию, выступали наряду с другими музыкантами и звучали в общей сетке без упоминания блока патриотической музыки.
– Что еще обсуждали с министром, какие идеи ей предложили? Какой поддержки ждут артисты?
– То, что эта встреча состоялась, уже очень значимое событие. И надо отдать должное, что и Ольга Борисовна, и Сергей Васильевич Першин (замглавы Минкультуры – ред. НСН) на протяжении всех двух часов встречи были полностью вовлечены в диалог и показали очень большую осведомленность касательно всего происходящего. Все, кто были приглашены, были удостоены внимания, все могли высказаться. Совершенно были разные запросы. Не раз было упомянуто – больше интеграции артистов, которые несут определенную повестку в большие масштабные мероприятия. Помимо прочего, мне удалось озвучить, что хочется, чтобы артистов, имеющих четкую гражданскую позицию и патриотические взгляды, не выделяли в отдельную категорию. Чтобы не было такого: «А сейчас блок патриотической музыки на нашем фестивале, радиостанции, телевидении!». Я считаю, что эти артисты должны звучать в общей сетке наряду с другими. Не нужно выделять в отдельное. Это, наверное, самое главное, потому что патриотическая позиция – это совершенно правильное и нормальное состояние для артиста, который любит свою Родину и находится и в состоянии дел, и чувствует аудиторию и ее запросы. Кроме того, со стороны артиста, вы же сами понимаете… Если ты активно об этом (поездках в зону СВО – ред. НСН) говоришь, то тебе люди могут сказать, что ты на этом пиаришься. Если ты об этом не говоришь, то ты как будто бы замалчиваешь. И мы в том числе обсуждали правильное позиционирование, чтобы человек знал, как доносить правильно до аудитории происходящее.
– В чем трудность организации поездок артистов в новые регионы и зону спецоперации? Всегда ли удается обеспечить безопасность?
– Например, что касается лично меня, тут как папа воспитал – отвечать только за себя. Поэтому могу ответить, что мы неоднократно ездили на новые территории как к мирным жителям (встречались и со студентами, и с активистами, возили гуманитарную помощь как в больницы, так и детям). Но при этом ездили и к нашим ребятам на передовую, выступали в блиндажах, в местах дислокации наших бойцов. Мы были и в Запорожской области, и в Херсонской, и в Бердянске, и в Луганске, в Стаханов заезжали. Были много где, но при этом поездка в сам Донецк у нас неоднократно переносилась именно ввиду того, что изменялась ситуация, было просто небезопасно ехать.
Поэтому, естественно, любая поездка на новые территории, особенно к ребятам, которые непосредственно находятся на передовой, происходит только тогда, когда это возможно устроить безопасно. Когда вышла песня «Дай ему сил», вышла первая большая новость о нашей поездке, многие артисты начали интересоваться: «А как поехать? Мы хотим!». И мы как раз обсуждали этот момент, что многие хотят поддержать, но не всегда знают, как это возможно. Плюс у нас это не всегда освещается в СМИ. Буквально недавно я выступал, у меня была встреча в институте со студентами и с различными людьми в городе. И после этой встречи сидела женщина, работающая, видимо, в администрации. И она: «Александр, а вот вы знаете, вы тут выступаете, а вот еще и ребята в южных регионах тоже бы хотели вас послушать. Они же тоже хотят, чтобы к ним приезжали артисты. Не думали ли вы о поездке на новые территории?». Видимо, хотела меня поймать. Но я понимаю, что это не всегда освещается СМИ.
– Сейчас некоторые артисты рассматривают поездки в Донбасс как способ «реабилитироваться» перед общественностью. Обсуждался ли вопрос о поездках в Донбасс артистов в качестве меры искупления – за неосторожные высказывания, неоднозначную позицию или поведение? Какое в целом к этому отношение у министра, музыкантов и участников СВО?
– Когда я ездил к ребятам в блиндажи, они мне рассказывали пару историй, как такие артисты приезжают, а их до пацанов не допускают. Потому что там все очень четко и понятно. Там ясно, кто враг, кто друг, кто приезжает с какими помыслами и для чего. Поэтому я знаю несколько ситуаций, когда артист приезжал, а его разворачивали со словами: «Спасибо большое, но за наш счет свою репутацию очищать не нужно». А я вот езжу, ребята просят песни спеть, причем разные просят. Просят и «Дай ему сил» спеть, просят и «Каренину» спеть. Буду откровенен, там не все ребята знают, кто такой ST. Потому что кому-то 20 лет, кому-то 30, а кому-то за 40. И это тоже совершенно нормально. Но для них невероятно важно, что человек приезжает.
Я говорил на встрече Ольге Борисовне, что, на мой взгляд, из опыта, ты когда приезжаешь к ребятам на передовую, они, помимо духоподъемных песен, хотят слышать песни веселые, о простой жизни, чтобы чуть-чуть отвлечься от происходящего у них там. Но духоподъемные песни, на мой взгляд, должны звучать здесь. Они должны звучать на мероприятиях, на концертах, чтобы люди здесь не забывали о том, что происходит и кто сейчас в окопах делает возможным тот или иной фестиваль, то или иное собрание артистов. Именно поэтому нужна интеграция этих артистов в концерты не в качестве какого-то блока или специального концерта, где человек знает, что сейчас будет повестка, будут непростые песни. А именно чтобы наряду с другими артистами выходили артисты, которые поют песни про жизнь ребят, про передовую.
– Обсуждалась ли проблема с отменами концертов «неугодных» артистов? Это довольно заметное явление – например, не так давно под отмену попал Рома Зверь...
– Недавно вышла совершенно странная новость про отмену концерта "Зверей" в Твери, что совершенно не соответствует времени и духу времени. Рома неоднократно ездил к ребятам, и тут же в различных каналах военкоров пошли защитные статьи. Там все понятно, там все знают, кто свой, поэтому этот вопрос не поднимался. На встрече не было задачи пожаловаться. Была задача придумать, как сделать хорошо, а не придумать, как сделать плохо. СМИ слишком много времени тратят для того, чтобы рассказать, как плохо живут те, кто уехал, или рассказать, как они нам не нужны. Лучше уделять это же эфирное время тем, кто здесь и говорить об этом. Было бы странно прийти на встречу с министром и обсуждать какие-то вещи, которые не могут влиять позитивно. Нужно было вносить конструктив, а не деструктив.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосбиржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке
- СМИ: Один человек пострадал в результате взрыва газа на окраине Махачкалы
- В ГД приняли закон о списании просроченных кредитов до 10 млн для участников СВО
- Набиуллина назвала бессмыслицей слухи о заморозке банковских вкладов
- СМИ: Генпрокурор РФ Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
- Выбежавший на поле в ходе матча «Россия – Бруней» болельщик получил штраф
- В Суздале с 2025 года введут туристический налог
- Власти Ярославля запретили иностранные слова на вывесках
- Начались съемки фильма о режиссере Андрее Тарковском
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 33 990 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru