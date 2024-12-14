50 тыс. руб.: Мосгорсуд подтвердил виновность Насти Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал телеведущую на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Тогда адвокат телеведущей Калой Ахильгов попросил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Сама Ивлеева в суде не присутствовала и свою вину не признала.

Согласно материалам суда, для соблюдения российского законодательства блогер должна была удалить из Сети публикацию, но она этого не сделала. Причиной составления протокола в отношении Ивлеевой в январе стал ее пост в одной из запрещенных социальных сетей, который знаменитость разместила два года назад. В публикации звезда выступала против проведения СВО.

В ноябре девушка попыталась обжаловать приговор, однако 28 ноября суд отклонил апелляционную жалобу звезды по делу о дискредитации ВС РФ, передают «Известия».