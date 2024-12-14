50 тыс. руб.: Мосгорсуд подтвердил виновность Насти Ивлеевой в дискредитации ВС РФ
До этого блогер оказалась в крупном «налоговом скандале».
У блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой появился очередной штраф. На этот раз ей придется выплатить его за дискредитацию российской армии. До этого девушке было назначено несколько штрафов за неуплату многомиллионных налогов.
ШТРАФ ДЛЯ ИВЛЕЕВОЙ
Московский городской суд утвердил решение Тверского суда столицы о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа за дискредитацию ВС России. Известно, что размер взыскания составляет 50 тысяч рублей.
«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф», - сообщили ТАСС в суде.
25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал телеведущую на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Тогда адвокат телеведущей Калой Ахильгов попросил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Сама Ивлеева в суде не присутствовала и свою вину не признала.
Согласно материалам суда, для соблюдения российского законодательства блогер должна была удалить из Сети публикацию, но она этого не сделала. Причиной составления протокола в отношении Ивлеевой в январе стал ее пост в одной из запрещенных социальных сетей, который знаменитость разместила два года назад. В публикации звезда выступала против проведения СВО.
В ноябре девушка попыталась обжаловать приговор, однако 28 ноября суд отклонил апелляционную жалобу звезды по делу о дискредитации ВС РФ, передают «Известия».
«НАЛОГОВЫЙ СКАНДАЛ»
До этого у Анастасии Ивлеевой возникли серьезные проблемы с налоговой. Так, в мае 2024 года она получила два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей и предупреждение, по которому, в случае неуплаты, ее счета будут заблокированы. Позже СМИ сообщили, что долг телеведущей вырос с 11,2 млн рублей до более чем 11,3 млн рублей, в результате чего ее счета заблокировали. 27 июня 2024 года против звезды было возбуждено исполнительное производство. При этом в середине июля долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей в связи с тем, что к основной сумме задолженности прибавились еще и штрафы за уклонение от уплаты.
На фоне «налогового скандала» Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла блогеру выезд из страны. Также автомобиль Lamborghini Urus Ивлеевой был арестован и на него был наложен запрет регистрационных действий.
В конце июля стало известно, что телеведущая все же погасила долг в 11,3 млн рублей. После этого приставы закрыли исполнительное производство в отношении девушки и разморозили ее банковские счета. Однако в августе вновь появилась информация о том, что у Ивлеевой опять обнаружили миллионные долги перед ФНС. По информации СМИ, тогда телеведущей начислили налогов на сумму еще 3,7 млн рублей.
В декабре 2023 года общественный резонанс вызвала «голая» вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой в клубе Mutabor в Москве, напоминают «Известия». Людей возмутило то, что знаменитости устраивают такие «непотребные мероприятия» в разгар СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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