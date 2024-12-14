50 тыс. руб.: Мосгорсуд подтвердил виновность Насти Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

До этого блогер оказалась в крупном «налоговом скандале». 

У блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой появился очередной штраф. На этот раз ей придется выплатить его за дискредитацию российской армии. До этого девушке было назначено несколько штрафов за неуплату многомиллионных налогов.

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ШТРАФ ДЛЯ ИВЛЕЕВОЙ

Московский городской суд утвердил решение Тверского суда столицы о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа за дискредитацию ВС России. Известно, что размер взыскания составляет 50 тысяч рублей.

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф», - сообщили ТАСС в суде.

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25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал телеведущую на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Тогда адвокат телеведущей Калой Ахильгов попросил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Сама Ивлеева в суде не присутствовала и свою вину не признала.

Согласно материалам суда, для соблюдения российского законодательства блогер должна была удалить из Сети публикацию, но она этого не сделала. Причиной составления протокола в отношении Ивлеевой в январе стал ее пост в одной из запрещенных социальных сетей, который знаменитость разместила два года назад. В публикации звезда выступала против проведения СВО.

В ноябре девушка попыталась обжаловать приговор, однако 28 ноября суд отклонил апелляционную жалобу звезды по делу о дискредитации ВС РФ, передают «Известия».

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«НАЛОГОВЫЙ СКАНДАЛ»

До этого у Анастасии Ивлеевой возникли серьезные проблемы с налоговой. Так, в мае 2024 года она получила два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей и предупреждение, по которому, в случае неуплаты, ее счета будут заблокированы. Позже СМИ сообщили, что долг телеведущей вырос с 11,2 млн рублей до более чем 11,3 млн рублей, в результате чего ее счета заблокировали. 27 июня 2024 года против звезды было возбуждено исполнительное производство. При этом в середине июля долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей в связи с тем, что к основной сумме задолженности прибавились еще и штрафы за уклонение от уплаты.

На фоне «налогового скандала» Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла блогеру выезд из страны. Также автомобиль Lamborghini Urus Ивлеевой был арестован и на него был наложен запрет регистрационных действий.

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В конце июля стало известно, что телеведущая все же погасила долг в 11,3 млн рублей. После этого приставы закрыли исполнительное производство в отношении девушки и разморозили ее банковские счета. Однако в августе вновь появилась информация о том, что у Ивлеевой опять обнаружили миллионные долги перед ФНС. По информации СМИ, тогда телеведущей начислили налогов на сумму еще 3,7 млн рублей.

В декабре 2023 года общественный резонанс вызвала «голая» вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой в клубе Mutabor в Москве, напоминают «Известия». Людей возмутило то, что знаменитости устраивают такие «непотребные мероприятия» в разгар СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Насти Ивлеевой
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