Врач предупредила любителей энергетиков о неприятных последствиях

По её словам, употребление энергетиков вместо полноценного сна и отдыха может привести к тому, что нервная система будет работать в условиях перегрузки. В результате из-за больших доз таких напитков появляются тревожность, раздражительность, дрожание рук, головная боль и тахикардия.

Также врач указала, что выпитый вечером энергетик может затруднить засыпание и сделать сон более поверхностным.

Эксперт отметила, что избыток сахара, содержащегося в таких напитках, повышает калорийность рациона и со временем приводит к лишнему весу и нарушениям углеводного обмена. А таурин, который часто добавляют в энергетики, в сочетании с другими активными компонентами может усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Ранее кардиолог Кристина Вульф и невролог Татьяна Мозолевская заявили, что смесь энергетика и корвалола может стать причиной остановки сердца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

