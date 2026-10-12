Врач предупредила любителей энергетиков о неприятных последствиях
Энергетик не восполняет запас сил, а только временно маскирует усталость с помощью кофеина в составе. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По её словам, употребление энергетиков вместо полноценного сна и отдыха может привести к тому, что нервная система будет работать в условиях перегрузки. В результате из-за больших доз таких напитков появляются тревожность, раздражительность, дрожание рук, головная боль и тахикардия.
Также врач указала, что выпитый вечером энергетик может затруднить засыпание и сделать сон более поверхностным.
Эксперт отметила, что избыток сахара, содержащегося в таких напитках, повышает калорийность рациона и со временем приводит к лишнему весу и нарушениям углеводного обмена. А таурин, который часто добавляют в энергетики, в сочетании с другими активными компонентами может усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную систему.
Ранее кардиолог Кристина Вульф и невролог Татьяна Мозолевская заявили, что смесь энергетика и корвалола может стать причиной остановки сердца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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