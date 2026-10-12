Некачественная еда поступает в социальные объекты, потому что у них нет специалистов по контролю, а производителям фактически ничего не грозит за такую поставку, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.



Депутат Госдумы Георгий Камнев предложил ввести «черный список» для попавшихся на фальсификате поставщиков питания в школы, детсады и больницы с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификацией директоров. Его слова приводит «Газета.Ru». Койтов усомнился, что это поможет.

