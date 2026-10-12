«Несъедобные» списки: Как не допустить фальсификат в столовые школ и больниц
Товары не проверяют специалисты на местах, поэтому нужно усилить наказания за нарушения, заявил НСН Алексей Койтов.
Некачественная еда поступает в социальные объекты, потому что у них нет специалистов по контролю, а производителям фактически ничего не грозит за такую поставку, рассказал НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Депутат Госдумы Георгий Камнев предложил ввести «черный список» для попавшихся на фальсификате поставщиков питания в школы, детсады и больницы с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификацией директоров. Его слова приводит «Газета.Ru». Койтов усомнился, что это поможет.
«Проблема здесь кроется в другом — в контроле. У школ и больниц просто нет ресурсов проверять все поставки вручную — там нет специально обученных людей. Они выбирают их исходя из цены и возможностей своего бюджета. Все изменилось бы, если бы один, два или три производителям получили уголовные дела по статье за мошенничество. Фальсификат — это обман, а на производстве творится вакханалия. У нас есть компании, у которых больше, чем 10 предостережений от Роспотребнадзора. То есть их 10 раз ловили, погрозили пальчиком, а они продолжили дальше гнать фальсификат. Никакой реальной ответственности за это не наступило. Если мы говорим про детское питание, то это уже другое нарушение — это обман государства. Там должны быть более серьезные последствия с точки зрения уголовного кодекса, но на практике мы тоже не видим таких решений», — отметил он.
Ранее Койтов назвал НСН главную причину повторяющихся отравлений в мелких точках общепита.
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