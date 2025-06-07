«Впервые за три года!»: Шаман заявил, что на «Интервидении» будет только исполнителем
Шаман признался спецкору НСН, что не переживает из-за предстоящего выступления на конкурсе «Интервидение».
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал специальному корреспонденту НСН, что на песенном конкурсе «Интервидение» будет выступать исключительно в качестве исполнителя.
Международный конкурс «Интервидение»-2025 состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию на конкурсе представит Шаман. Певец рассказал, что ему непривычно быть только исполнителем.
«Я обычно сам пишу тексты, пишу музыку, аранжировку, придумываю образы. В «Интервидении» я участвуют исключительно в качестве исполнителя. Слова и музыка Максима Фадеева, образ для выступления собирают стилисты, номер делает режиссер. Моя задача - просто хорошо представить песню. Это первый случай, когда я буду только исполнителем. Это непривычно, потому что последние три года последнее слово было за мной, а сейчас приходится находить какие-то компромиссные варианты. Ничего страшного, мы справимся! Во время номера я буду в белом. Я не чувствую себя ангелом, конечно же, никогда паинькой не был», - сказал артист на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».
Шаман заявил, что не испытывает волнения перед выступлением на «Интервидении» и поблагодарил всех своих поклонников.
«У меня нет волнения. Есть трепет за свое дело, чтобы сделать его максимально с полной отдачей. Волнение лучше отбросить. Хотел сказать спасибо всем поклонникам моего творчества, которые поддерживают меня, подпевают. Чувствовалась их любовь», - сказал певец.
Ранее певица Анита Цой в беседе со спецкором НСН рассказала, что в сфере креативных индустрий все очень заинтригованы международным конкурсом «Интервидение»-2025.
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