Шаман заявил, что не испытывает волнения перед выступлением на «Интервидении» и поблагодарил всех своих поклонников.

«У меня нет волнения. Есть трепет за свое дело, чтобы сделать его максимально с полной отдачей. Волнение лучше отбросить. Хотел сказать спасибо всем поклонникам моего творчества, которые поддерживают меня, подпевают. Чувствовалась их любовь», - сказал певец.

Ранее певица Анита Цой в беседе со спецкором НСН рассказала, что в сфере креативных индустрий все очень заинтригованы международным конкурсом «Интервидение»-2025.

