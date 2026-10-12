Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский, утверждающий о необходимости временного прекращения огня в зоне украинского конфликта, не заслужил передышки. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По итогам встречи с главой МИД Ливана Юсефом Раджи российский министр отметил, что цель у украинского лидера одна - «выторговать время, чтобы получить передышку».

«Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президентв РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет готов дать указание не наносить ударов по Украине «именно в день выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПеремириеВладимир ЗеленскийМИД РФСергей Лавров

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