Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский, утверждающий о необходимости временного прекращения огня в зоне украинского конфликта, не заслужил передышки. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам встречи с главой МИД Ливана Юсефом Раджи российский министр отметил, что цель у украинского лидера одна - «выторговать время, чтобы получить передышку».
«Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президентв РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет готов дать указание не наносить ударов по Украине «именно в день выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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