Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки на поле боя

По итогам встречи с главой МИД Ливана Юсефом Раджи российский министр отметил, что цель у украинского лидера одна - «выторговать время, чтобы получить передышку».

«Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президентв РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет готов дать указание не наносить ударов по Украине «именно в день выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».