9 октября после телефонного разговора прехидентов России и США стало известно, что страны заключили «дизельную сделку», согласно которой РФ начнет поставки дизельного топлива в Америку. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это сделка не приведет к дефициту дизеля на внутреннем рынке РФ.

