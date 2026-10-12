«Жалкое зрелище!»: В России не испугались «самого масштабного» пакета санкций ЕС
Европейские лидеры вразрез с действиями Вашингтона пытаются цепляться за свой обреченный антироссийский курс, но они отстали от локомотива мирового развития, сказал в эфире НСН Константин Долгов.
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не даст никакого эффекта, а наоборот бьет по имиджу европейских политиков, заявил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что 22-й пакет антироссийских санкций станет самым масштабное расширением санкционного списка. По данным СМИ, ограничения затронут компании, связанные исследованиями, испытаниями и производством ракет. Долгов назвал Каллас «посмешищем», а лидеров европейских стране «жалкими».
«Это не будет иметь никакого существенного эффекта. Сам факт того, что это 22-й пакет санкций показывает, что предыдущие пакеты не работают. Сама нумерация говорит о том, что санкционный режим в целом неэффективен. Это показывает хроническую заскорузлость европейских лидеров в своей антироссийской политике. Они бесконечно отстают от происходящего в мире и окончательно низводят себя в положение международных изгоев. Каллас – это просто посмешище, а нынешнее поколение лидеров крупных европейских государств настолько слабы и примитивны в своем мышлении, что всерьез их никто давно уже не воспринимает. При этом они супер непопулярны в своих странах. Самый непопулярный президент Франции за всю историю, самый непопулярный канцлер Германии за всю историю, а про Британию я вообще молчу, потому что популярность этой бесконечной череды премьер-министров вообще нулевая. Нынешняя Европа и ее лидеры - это жалкое зрелище. Это просто какое-то историческое недоразумение», - констатировал дипломат.
По его словам, «бесконечные» санкционные списки европейцев на фоне потепления отношений России с США напоминает «игру с самими собой».
«Трамп идет по пути пусть и частичного, но ослабления антироссийских санкций, а они пытаются вразрез с действиями Вашингтона цепляться за свой обреченный антироссийский курс. Они пытаются ставить палки в колеса, потому что прекрасно понимают, что уже давно локомотив мирового развития идет без них и вопреки их действиям. Европейцы явно отстают по всем параметрам, а эти арьергардные стычки, которые они устраивают, лишь затрудняют поиски урегулирования украинского конфликта. Это у европейцев уже какая-то игра с самими собой. Они уже не знают, что там ввести, санкционный список можно расширять до бесконечности, но все эти списки изначально абсолютно беспредметные. У нас это никому не вредит, это совершенно очевидно», - заключил собеседник НСН.
9 октября после телефонного разговора прехидентов России и США стало известно, что страны заключили «дизельную сделку», согласно которой РФ начнет поставки дизельного топлива в Америку. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это сделка не приведет к дефициту дизеля на внутреннем рынке РФ.
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