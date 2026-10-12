СВР: Глава ЕК хочет заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с «Росатомом»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен решила заставить Венгрию свернуть сотрудничество с Россией в атомной энергетике. На это указали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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Отмечается, что фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом такую задачу, рассчитывая на то, что «её активная роль в замещении российского концерна на западную компанию будет по заслугам оценена».

«Глава Еврокомиссии уже имеет богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций и заключения сомнительных многомиллиардных контрактов», - говорится в сообщении.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него.

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ФОТО: AP / ТАСС
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