СВР: Глава ЕК хочет заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с «Росатомом»
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен решила заставить Венгрию свернуть сотрудничество с Россией в атомной энергетике. На это указали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом такую задачу, рассчитывая на то, что «её активная роль в замещении российского концерна на западную компанию будет по заслугам оценена».
«Глава Еврокомиссии уже имеет богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций и заключения сомнительных многомиллиардных контрактов», - говорится в сообщении.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него.
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