СВР: Глава ЕК хочет заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с «Росатомом»

Отмечается, что фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом такую задачу, рассчитывая на то, что «её активная роль в замещении российского концерна на западную компанию будет по заслугам оценена».

«Глава Еврокомиссии уже имеет богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций и заключения сомнительных многомиллиардных контрактов», - говорится в сообщении.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Испания, Венгрия и Словакия хотят получать топливо из России, но могут нарваться на многочисленные штрафы, поэтому вынуждены отказываться от него.

