Киркоров рассказал о своем здоровье
8 июня 202504:01
Российский исполнитель Филипп Киркоров оправился от травм, полученных во время концерта, сообщают «Известия».
«Спасибо, все хорошо. Уже восстановился», — заявил певец. Так он ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.
Ранее стало известно, что народный артист получил ожог второй степени, который осложнился воспалением суставов и частичным отмиранием кожи. Исполнитель попал в больницу 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru