Киркоров рассказал о своем здоровье

Российский исполнитель Филипп Киркоров оправился от травм, полученных во время концерта, сообщают «Известия».

Киркоров прервал концертную деятельность из-за травмы

«Спасибо, все хорошо. Уже восстановился», — заявил певец. Так он ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

Ранее стало известно, что народный артист получил ожог второй степени, который осложнился воспалением суставов и частичным отмиранием кожи. Исполнитель попал в больницу 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:ПевецФилипп Киркоров

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