Киркоров рассказал о своем здоровье

«Спасибо, все хорошо. Уже восстановился», — заявил певец. Так он ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

Ранее стало известно, что народный артист получил ожог второй степени, который осложнился воспалением суставов и частичным отмиранием кожи. Исполнитель попал в больницу 23 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

