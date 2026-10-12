СМИ: Полиция пришла с обыском к главе Новороссийска Кравченко
Полиция пришла с обыском к главе администрации Новороссийска Андрею Кравченко. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».
Уточняется, что следственные действия проводятся в кабинете главы города. Силовики изымают документы, представляющие интерес для следствия.
Собеседник издания также рассказал, что обыски проходят на рабочих местах и у других сотрудников администрации города-героя.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали причины низких продаж российского «Атома»
- Устройства для отпугивания медведей с маркетплейсов назвали «жульничеством»
- «Лесковский патриотизм»: Чем фильм «Битва моторов» удивил критиков
- Россиянам рассказали о судьбе вкладов в сервисах «Яндекса»
- Удар по облакам: Что обнажили атаки ВСУ на суперкомпьютеры «Яндекса»
- Фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево получили сроки
- Врач предупредила любителей энергетиков о неприятных последствиях
- Россиянам рассказали, почему от переработок никуда не деться
- СМИ: Полиция пришла с обыском к главе Новороссийска Кравченко
- Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй срок