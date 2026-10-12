СМИ: Полиция пришла с обыском к главе Новороссийска Кравченко

Полиция пришла с обыском к главе администрации Новороссийска Андрею Кравченко. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».

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Уточняется, что следственные действия проводятся в кабинете главы города. Силовики изымают документы, представляющие интерес для следствия.

Собеседник издания также рассказал, что обыски проходят на рабочих местах и у других сотрудников администрации города-героя.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ОбыскиМэрНовороссийск

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