СМИ: Полиция пришла с обыском к главе Новороссийска Кравченко

Уточняется, что следственные действия проводятся в кабинете главы города. Силовики изымают документы, представляющие интерес для следствия.

Собеседник издания также рассказал, что обыски проходят на рабочих местах и у других сотрудников администрации города-героя.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

