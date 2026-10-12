Россиянам рассказали, почему от переработок никуда не деться
Переработка сотрудников может свидетельствовать о проблемах с тайм-менеджментом, заявила НСН Зулия Лоикова.
Переработки в компаниях могут быть связаны с рядом факторов – от проектной деятельности в крупных корпорациях до нехватки денег на наем дополнительного персонала в малых и средних компаниях, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Как написала 12 октября «Газета.Ru» со ссылкой на HR-эксперта Дмитрия Солопова, систематические переработки не свидетельствуют об эффективности сотрудника и могут указывать на проблемы в управлении или личной организации труда. По мнению Солопова, в плохо выстроенных компаниях продолжительность работы нередко ценят выше её результата, а постоянные задержки приводят к выгоранию, снижению качества работы и увольнениям. В свою очередь Зулия Лоикова отмечает, что ситуации, когда сотрудники вынуждены оставаться на рабочем месте дольше, бывают разные.
«Я бы говорила о кризисном явлении. Когда необходимо иногда перекрываться или перестраиваться. Например, бизнес-процессы сейчас реально перестраиваются во многих компаниях, и нехватка ключевых сотрудников приводит к тому, что люди перерабатывают. Это вынужденная мера, и сами сотрудники тоже это прекрасно понимают. Если же мы берем офисный, административный персонал, то здесь тоже есть такая тенденция, когда ребята перерабатывают. Но в силу того, что конкуренция на рынке очень высокая, они понимают, что если ты не справляешься, тебя могут заменить», - сказала эксперт.
По словам Лоиковой, если взять крупные корпорации типа «Газпрома» или VK, то переработки там тоже имеют место, хотя зачастую они иного свойства.
«Я знаю, что, например, в «Газпроме» в некоторых подразделениях существуют переработки. Там существуют системы, когда есть отчетный период, и тогда - да, люди задерживаются. А бывают проектные истории, когда подготовка и сдача проекта требуют такого подхода. Но это не постоянный режим жутких переработок. Потому что когнитивные функции тоже от этого страдают, и уровень внимания падает. Если возьмем VK, то все зависит от понимания. Если это конец года, когда все сдают отчетность и идет оценка персонала, а она у них проходит два раза в год, то да – ребята задерживаются», - сказала Лоикова.
При этом, как отмечает эксперт, зачастую важно понимать и причину, по которой сотрудник задерживается на работе.
«У меня, например, есть руководители, которые очень тщательно за этим следят. Если кто-то задерживается, то, скорее всего, у него проблемы, и он не может справиться со своим тайм-менеджментом», - рассказала эксперт.
Еще один важный момент, на который обращает внимание Лоикова, это разница между крупными компаниями и небольшими фирмами.
«Есть небольшие компании в малом и среднем бизнесе, которые не могут себе позволить при нынешней кредитной нагрузке и кредитной ставке усовершенствовать рабочие места и свои производства. Также у них нет возможности нанять дополнительный персонал. И сотрудники понимают, что временная мера такова, что приходится перерабатывать. Это как сравнивать менеджмент крупных и средних корпораций. Их нельзя, наверное, сравнивать, это разные весовые категории, и денежные категории тоже разные. Одним, чтобы удержать позиции на рынке, не так важно, уйдет человек или нет. Уйдет – наймут другого, потому что у них есть имя, есть деньги. А малому и среднему бизнесу гораздо сложнее», - добавила Лоикова.
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