Россиянам рассказали, почему от переработок никуда не деться

Переработки в компаниях могут быть связаны с рядом факторов – от проектной деятельности в крупных корпорациях до нехватки денег на наем дополнительного персонала в малых и средних компаниях, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Как написала 12 октября «Газета.Ru» со ссылкой на HR-эксперта Дмитрия Солопова, систематические переработки не свидетельствуют об эффективности сотрудника и могут указывать на проблемы в управлении или личной организации труда. По мнению Солопова, в плохо выстроенных компаниях продолжительность работы нередко ценят выше её результата, а постоянные задержки приводят к выгоранию, снижению качества работы и увольнениям. В свою очередь Зулия Лоикова отмечает, что ситуации, когда сотрудники вынуждены оставаться на рабочем месте дольше, бывают разные.



«Я бы говорила о кризисном явлении. Когда необходимо иногда перекрываться или перестраиваться. Например, бизнес-процессы сейчас реально перестраиваются во многих компаниях, и нехватка ключевых сотрудников приводит к тому, что люди перерабатывают. Это вынужденная мера, и сами сотрудники тоже это прекрасно понимают. Если же мы берем офисный, административный персонал, то здесь тоже есть такая тенденция, когда ребята перерабатывают. Но в силу того, что конкуренция на рынке очень высокая, они понимают, что если ты не справляешься, тебя могут заменить», - сказала эксперт.

По словам Лоиковой, если взять крупные корпорации типа «Газпрома» или VK, то переработки там тоже имеют место, хотя зачастую они иного свойства.

«Я знаю, что, например, в «Газпроме» в некоторых подразделениях существуют переработки. Там существуют системы, когда есть отчетный период, и тогда - да, люди задерживаются. А бывают проектные истории, когда подготовка и сдача проекта требуют такого подхода. Но это не постоянный режим жутких переработок. Потому что когнитивные функции тоже от этого страдают, и уровень внимания падает. Если возьмем VK, то все зависит от понимания. Если это конец года, когда все сдают отчетность и идет оценка персонала, а она у них проходит два раза в год, то да – ребята задерживаются», - сказала Лоикова.

При этом, как отмечает эксперт, зачастую важно понимать и причину, по которой сотрудник задерживается на работе.

«У меня, например, есть руководители, которые очень тщательно за этим следят. Если кто-то задерживается, то, скорее всего, у него проблемы, и он не может справиться со своим тайм-менеджментом», - рассказала эксперт.

Еще один важный момент, на который обращает внимание Лоикова, это разница между крупными компаниями и небольшими фирмами.