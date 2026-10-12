Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй срок
12 октября 202615:29
Алексей Филимонов
Михаил Птицын назначен председателем Московского городского суда на второй шестилетний срок. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Кандидатуру Птицина, занимающего данный пост с 2020 года, ранее рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
Согласно указу главы государства, заместителем председателя Московского городского суда назначен Денис Шаповалов.
Ранее Путин переназначил Кирилла Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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