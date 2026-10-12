СК: В России выросло число подростков, уличенных в терактах и диверсиях

Число подростков, уличенных в России в терактах и диверсиях, за год выросло более чем вдвое. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов Киева

По данным ведомства, в первом полугодии текущего года в терактах и диверсиях были уличены 196 несовершеннолетних, тогда как за аналогичный период 2025 года - 88 человек, а за весь 2024 год — 98.

Отмечается, что в суды с начала года в суды было передано 39 уголовных дел, которые были возбуждены в отношении 57 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Их обвиняют в поджогах по заданию украинских спецслужб, а также в диверсиях на объектах инфраструктуры и базовых станциях. Были осуждены 18 человек в возрасте от 14 до 31 года.

В СК добавили, что спецслужбы Украины привлекают подростков обещаниями денег. Петренко напомнила, что статья 31 УК РФ освобождает от ответственности в случае добровольного отказа от преступления. Для этого необходимо сразу сообщить о замысле и прекратить любые приготовления.

Ранее Петренко рассказала, что трое несовершеннолетних, задержанных в Челябинской области, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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