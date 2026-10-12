Вьетнам выбирают прежде всего из‑за цены: на 800 долларов в месяц можно жить скромно, но комфортно и в тепле, однако не стоит забывать о визовых нюансах, сказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Российские пенсионеры массово улетают зимовать во вьетнамский город Нячанг, сдавая свои квартиры на родине. Пожилые женщины из Новосибирска, Иркутска, Тюмени и других городов арендуют жилье у моря на несколько месяцев, пишет «Комсомольская правда». Арзуманов объяснил такое явление доступностью цен на проживание и питание.

«Русские районы есть почти везде — и в Египте, и в Турции. Вьетнам дешевле, поэтому его и выбирают. Аренда квартиры там обойдется примерно в 400 долларов в месяц, примерно столько же будет уходить на питание. Получается, 800 долларов в месяц хватит на человека, если жить скромно, но нормально — и при этом там тепло. Других причин нет: зимы в России порой достаточно суровые. Почему бы пенсионерам не пожить у моря? Я бы, например, тоже так хотел. Но надо иметь в виду вопрос с визой — необходимо ознакомиться с законодательством. Никакая страна не приветствует, когда ее законы не соблюдают. Чтобы оформить длительную визу, надо быть либо студентом, либо инвестором, либо пройти какие‑то языковые курсы… Сомневаюсь, что пенсионеры подходят под эти категории», — сказал собеседник НСН.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сказал НСН, что Вьетнам, как популярное туристическое место, не является исключением по частоте краж, так что в таких странах надо всегда быть внимательным и осторожным.

