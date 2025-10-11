Группа The Hatters представила новый трек «Совесть»

Группа The Hatters выпустили новую песню «Совесть» — саундтрек к сериалу «НейроВася» на «Кинопоиске».

Композиция получилась глубокой и многослойной. В ее основе — драматичный разговор человека с собственной совестью. Внутренний голос в песне предстает как неумолимый преследователь. Текст представляет собой эмоциональный монолог совести, которая обращается к герою, пытающемуся скрыть свой проступок. Каждая строка пропитана особым настроением, побуждающим задуматься о вине и искуплении.

Музыкальное оформление трека сочетает мрачные и электронные элементы, тонко переплетаясь с образом всевидящего «осознанца» и «мощного компьютера без настроек приватности».

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко ранее говорил «Культурному гиду НСН», что его очень порадовал сериал «Вампиры средней полосы».

ФОТО: НСН / Ольга Махалова
