Первое полугодие 2025 года ознаменовалось сразу несколькими слияниями в экосистемах МТС, «Газпром-Медиа» и «Звука», однако они не смогут в обозримом будущем вмешаться в борьбу с гигантами развлекательного сегмента, компаниями VK и «Яндекс», рассказали НСН эксперты индустрии.

БИТВА ЭКОСИСТЕМ: ТРИ СЛИЯНИЯ И ОДИН МАКС

В середине апреля 2025 года холдинг МТС Медиа в рамках формирования «цифровой медиавселенной» объединил в «контентный кластер KION» управление одноименным онлайн-кинотеатром, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки».

Примерно в то же время «Газпром-Медиа Холдинг» анонсировал планы объединения под общим брендом Rutube всех цифровых активов, включая онлайн-кинотеатр Premier и сервис вертикальных видео Yappy. В июне же стало известно, что холдинг отказался от планов по созданию аудиосервиса «Шум», сочтя его запуск экономически нецелесообразным в условиях жесткой конкуренции с VK и «Яндексом».

Ну а буквально на днях, в начале июля музыкальный сервис «Звук» объявил об интеграции с компанией «Афиша» (Afisha.ru) и запуске продажи билетов на концерты в приложении, предложив хорошие скидки клиентам Сбера.