«Бар, коллабы и упаковка»: Билли Новик о создании джазового лейбла The Hat Music

На джемах в «Шляпах» двух столиц собирается множество разных музыкантов, у которых теперь появится «красивая упаковка» от авторитетного лейбла, сказал в эфире НСН Билли Новик.

Джазовый лейбл The Hat Music позволит выступающим в клубах музыкантам грамотно презентовать свой материал широкой аудитории, объяснил в интервью НСН один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик.

«МТС Лейбл» и основанный Билли Новиком московский джаз-бар The Hat ранее объявили о запуске джазового лейбла The Hat Music. Музыкант рассказал, как родилась эта идея.

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«Эта идея родилась несколько месяцев назад. Полгода назад мы сошлись с "МТС Лейблом" на предмет одного альбома, который выпускал я лично. Это был трибьют-альбом песен Егора Летова. При этом глава этого лейбла Надежда Бойчевски очень любит джаз. Выяснилось, что мы давно знакомы, и она очень ценит наши заведения: как московский джаз-бар The Hat, которому три года, так и петербургский, 13-летие которого мы скоро будем праздновать. Часто посещая наши заведения, она поняла, что у нас каждый вечер тусуется очень много музыкантов, потому что у нас формат джема (совместная импровизация джазовых музыкантов - прим. НСН). За один вечер можно посмотреть много абсолютно разных музыкантов – и местных, и приезжих. В эти вечерние и ночные часы происходит очень много интересных знакомств, начинают прорисовываться новые проекты и коллабы», - отметил Новик.

Он также рассказал о первых шагах нового лейбла.

«Было решено сделать две вещи: создать экспериментальную площадку на базе московской и питерской "Шляпы", а также подкрепить это публикацией самых интересных вещей, которые происходят в джазовом и околоджазовом мире. Мы решили начать с выпуска нескольких сборников молодых и интересных артистов. Это позволит им получить грамотную и красивую упаковку материала и поможет показать свое творчество более широким массам слушателей, нежели они делали бы это индивидуально», - заключил собеседник НСН.
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Новый лейбл стартует с релиза альбома «The Hat Music #1». При этом, по мнению Надежды Бойчевски, всемирно известные джазмены из России не знакомы широкой аудитории в своей же стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Octagon.Media
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