МЧС РФ: В Курской области уничтожили более 10 тысяч взрывоопасных предметов

По данным ведоства, в приграничных районах области было обнаружено и уничтожено более 10 тысяч взрывоопасных предмето, в том числе производства «США, Великобритании, Румынии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран».

«Часто встречаются предметы кустарного производства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по разминированию продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Киева из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает RT.



