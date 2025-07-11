МЧС РФ: В Курской области уничтожили более 10 тысяч взрывоопасных предметов
С августа 2024 года пиротехники обследовали более 200 гектаров территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведоства, в приграничных районах области было обнаружено и уничтожено более 10 тысяч взрывоопасных предмето, в том числе производства «США, Великобритании, Румынии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран».
«Часто встречаются предметы кустарного производства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по разминированию продолжаются.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Киева из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru