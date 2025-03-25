«Убийца Telegram?»: Клименко усомнился в успехе российского аналога WeChat

Созданию в РФ аналога китайского суперсервиса WeChat помешает нелюбовь россиян к платежам в мессенджерах, а стоимость его разработки может составить 1 млрд рублей, заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.

Ранее стало известно, что компания VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать аналогом WeChat. В эту платформу будут интегрированы платежная система, мессенджер, звонки, конструктор чат-ботов, а в будущем там могут появиться и государственные сервисы. При этом СМИ уже называют Max «убийцей» Telegram и других мессенджеров. Клименко усомнился, что в РФ создадут качественный аналог китайского сервиса.