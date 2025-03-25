«Убийца Telegram?»: Клименко усомнился в успехе российского аналога WeChat
Разработка супермессенджера может обойтись в сумму от 500 млн до 1 млрд рублей, сказал в эфире НСН Герман Клименко, отметив, что в России почти не распространен китайский WeChat.
Созданию в РФ аналога китайского суперсервиса WeChat помешает нелюбовь россиян к платежам в мессенджерах, а стоимость его разработки может составить 1 млрд рублей, заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
Ранее стало известно, что компания VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать аналогом WeChat. В эту платформу будут интегрированы платежная система, мессенджер, звонки, конструктор чат-ботов, а в будущем там могут появиться и государственные сервисы. При этом СМИ уже называют Max «убийцей» Telegram и других мессенджеров. Клименко усомнился, что в РФ создадут качественный аналог китайского сервиса.
«Мне кажется, что не получится, потому что, если платежи в мессенджере - это выглядит не очень. При этом мы обычно плохо себе представляем, как будут развиваться события. Пишут о суммах от 500 миллионов до миллиарда рублей для разработки мессенджера, который работает на весь мир, это немного. Но здесь сложно посчитать, потому что у "Мэйла" (в 2021 году Mail.ru Group сменила название на VK – прим. НСН) огромная экспертиза в создании мессенджеров. У них есть мессенджеры и в «Одноклассниках», и «ВКонтакте», по сути, они будут собирать из внутренних частей», - сказал Клименко.
При этом он отметил, что россияне почти не пользуются WeChat.
«Используют WeChat только китайцы и друзья китайцев. В России поставить себе его просто так не получится. Например, при авторизации нужно, чтобы рядом был китаец, нужен код подтверждения. WeChat у нас почти не распространен. Что-то можно повторить, но есть вещи, которые не дублируются в силу национальных или еще каких-то особенностей. WeChat пытаются повторить во всех странах мира, а Китай с него начинал», - заключил собеседник НСН.
По данным Forbes, на первом этапе инвестиции в Max могут достичь 1 млрд рублей, при этом расходы на разработку платформы вряд ли превысят 1–2 млрд рублей. В Китае WeChat заменяет все остальные приложения, включая банковские, им пользуются 1,2 млрд человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Литве заявили о намерении продолжать изолировать Россию
- Воланд и Ганнибал Лектер: Россияне назвали главных книжных злодеев
- Генпрокуратура: В РФ заблокировали сайт-фейк мэрии Москвы
- Минобороны: Российская армия отразила три контратаки ВСУ за сутки
- Депутаты приняли закон о противодействии кибермошенничеству
- Лавров поддержал возобновление зерновой сделки
- Депутат Свищев рассказал, кто мешает вернуть пиво на футбольные стадионы
- Госдума запретила размещать рекламу на ресурсах экстремистских организаций
- Лавров: Только США смогут заставить Украину прекратить теракты в России
- Лавров: В Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru