Сергей Бобунец предложил «прокачать» патриотическую музыку
11 июля 202514:35
Ярослав Харитонов
Качество патриотического музыкального контента нужно улучшать, рассказал рок-музыкант Сергей Бобунец в пресс-центре НСН.
Чтобы молодежь приучалась к правильным ценностям, патриотический продукт должен быть качественным, рассказал рок-музыкант, певец, гитарист, поэт, продюсер, главный эксперт акселератора «МиГ» Сергей Бобунец в пресс-центре НСН.
Я в прошлом году выступал на фестивале патриотической песни, мне удалось застать такое же мероприятие еще в 1980-х годах, а по звуку ничего не изменилось. Конечно же, это скукотища, молодые люди стоят и не понимают, что происходит, потому что разговор с ними идет на другом языке каком-то. В этом плане очень важен подбор специалистов, по которым идет обучение у нас: артист, саунд-продюсер, видеограф — без этого сейчас никуда», — подчеркнул он.
Музыкант добавил, что патриотическая музыка сегодня помогает участникам спецоперации.
«Когда мы встали перед тем, что нам нужно строить новую страну, мы понимаем, что культура всегда присутствует на передовой, во всех смыслах. Государство посмотрело и сделало правильный вывод, на что нужно обратить внимание - на тех молодых людей, которые занимаются творчеством. Мы видим, что парни, которые защищают нашу Родину, все время поют — песни всегда рядом с ними. Посмотрите любое видео в быту — там всегда звучит музыка. Музыка дает им силы энергию, вдохновляет, помогает просто перенести тяжелые испытания», — отметил рокер.
Ранее продюсер Илья Бачурин рассказал в пресс-центре НСН, кому поможет запуск акселератора «МиГ»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru