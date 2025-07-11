Звезда «Моей прекрасной няни» раскритиковал идею снять ремейк
Намерение снять ремейк ситкома «Моя прекрасная няня» свидетельствует о «скудости мысли наших сценаристов». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил актёр Борис Смолкин.
Заслуженный артист РФ, сыгравший в оригинале дворецкого Константина, указал, что пока «ни один вторичный проект успеха не добивался».
При этом он признался, что всё же посмотрит ремейк.
«Посмотрю, что они натворили», - заключил Смолкин.
Ранее стало известно, что главную роль в ремейке «Моей прекрасной няни» сыграет ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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