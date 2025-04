В компании «Яндекс» пока не ответили на запрос НСН относительно участия компании в организации фестиваля Park Live в Казахстане.

Фестиваль Park Live с 2013 по 2019 год проходил в Москве. На нем выступали многие западные звезды, включая The Prodigy, Gorillaz, Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, The Killers и System of a Down. В 2024 году фестиваль переехал в Казахстан и сменил название на Yandex Park Live. В числе его участников были группы из США, Великобритании и ЮАР, при этом группа Placebo в последний момент отказалась от выступления, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».