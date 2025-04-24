Без «Яндекса», но с «Мельницей»: «Русский след» Park Live не испугал Мэнсона и Limp Bizkit
Исчезновение «Яндекса» из числа организаторов фестиваля Park Live не повлияло на согласие западных звезд выступить в Казахстане, сказал в эфире НСН Эдуард Ратников.
Американский шок-рокер Мерилин Мэнсон не откажется от участия в фестивале Park Live в Казахстане из-за его «российских корней», заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Организаторы Park Live ранее назвали первых трех участников фестиваля, который пройдет в сентябре в Алматы, в числе которых оказался Мэрилин Мэнсон. При этом из названия фестиваля исчезло слово « Yandex». Организаторы позиционируют себя, как концертное агентство Park Live The World и анонсируют также концерты в Казахстане групп Thirty Seconds to Mars и Limp Bizkit. Несмотря на смену названия, это по-прежнему российские промоутеры, подтвердил Ратников.
«Конечно, это российский промоутер, это промоутерская компания "Мельница" - наши коллеги по цеху. Они не хотят складывать руки, ищут новые формы для выживания и работы. А приставка World, видимо, означает, что "Мельница" вместе со своими "Парклайвами" выходит за пределы Российской Федерации, но я не думаю, что они пойдут "в мир" сильно далеко. Скорее всего, это будут республики бывшего СССР, задыхающейся от своей не очень эффективной экономики и выживающие в основном за счет переехавших туда россиян. Скорее всего, это будет что-нибудь типа Грузии или Армении», - предположил глава TCI.
По его мнению, организаторам фестиваля Park Live могли не понравиться условия «Яндекса».
«"Яндекс", видимо, поставил какие-то ограничения или обязательства, которые вряд ли были удобны фестивалю и промоутеру. Такие партнеры часто выставляют какие-то свои требования, желания и хотелки, которые очень сильно влияют на мобильность, принятие решений и место для маневра, которое нужно промоутеру, чтобы выжить и иметь более эффективную модель», - пояснил Ратников.
Он назвал группы, согласившиеся выступить в Казахстане козырями «Мельницы», усомнившись, что на их решение повлияло слово «Яндекс».
«Эти группы - обычные козыри "Мельницы". Limp Bizkit кочует от одного промоутера к другому. Мы были их историческими промоутерами, нас связывает личная дружба с Фредом и группой. Я не думаю, что Мэнсон или Thirty Seconds to Mars откажутся от выступления, эти ребята лояльны и к публике, и к промоутеру. Вряд ли что-то повлияет на них извне, эта комбинация достаточно надежная, ей можно верить. Я убежден, что отсутствие "Яндекса" в названии фестиваля не имеет абсолютно никакого влияния при принятии решения этими артистами. Для артиста важнее простые параметры - это репутация промоутера, размер предложения и уровень престижности мероприятия, на которое их приглашают», - заключил собеседник НСН.
В компании «Яндекс» пока не ответили на запрос НСН относительно участия компании в организации фестиваля Park Live в Казахстане.
Фестиваль Park Live с 2013 по 2019 год проходил в Москве. На нем выступали многие западные звезды, включая The Prodigy, Gorillaz, Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, The Killers и System of a Down. В 2024 году фестиваль переехал в Казахстан и сменил название на Yandex Park Live. В числе его участников были группы из США, Великобритании и ЮАР, при этом группа Placebo в последний момент отказалась от выступления, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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