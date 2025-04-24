Американский шок-рокер Мерилин Мэнсон не откажется от участия в фестивале Park Live в Казахстане из-за его «российских корней», заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Организаторы Park Live ранее назвали первых трех участников фестиваля, который пройдет в сентябре в Алматы, в числе которых оказался Мэрилин Мэнсон. При этом из названия фестиваля исчезло слово « Yandex». Организаторы позиционируют себя, как концертное агентство Park Live The World и анонсируют также концерты в Казахстане групп Thirty Seconds to Mars и Limp Bizkit. Несмотря на смену названия, это по-прежнему российские промоутеры, подтвердил Ратников.