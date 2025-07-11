«Работа в глубину»: Продюсер Бачурин рассказал о программе по поддержке молодых музыкантов
Новое объединение «МиГ» должно помочь молодым артистам найти свою аудиторию, заявил Илья Бачурин в пресс-центре НСН.
Чтобы помочь молодым талантам реализовать свой потенциал и получить бесценный опыт, в Москве был создан акселератор «МиГ», рассказал руководитель проекта, генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин в пресс-центре НСН.
«Просто понимая, что сейчас не хватает какой-то определённой музыки, сейчас мы быстро ее вбросим, и она как пойдет. И не всегда то, что предлагалось быстро, впопыхах, в спешке, в начале было очень крутым, стоящим. Но чем дальше, тем выше было качество проектов, и тем выше оно становится каждый день сегодня. В музыке вот эти трансформации привели к тому, что уже не количеством, а качеством нужно менять рынок. С качеством нужно приходить на рынок — это понимает каждый продюсер, каждый музыкант. Действительно, в 2022-м году рванули проекты: "Давайте побыстрее запишемся, вот сейчас новые смыслы появились, мы их быстренько вербализируем, музычку к ним приделаем". Несильно такое заходит. Качество — это то, к чему привык потребитель, который слушает музыку. Снижать планку, которая была задана, никто не готов, не хочет и не будет. Поэтому началась работа в глубину. Я езжу в новые регионы, общаюсь там с ребятами, вижу много талантливых творцов, которых надо поддержать, дав базовые возможности, знания, открыть им дорогу к аудитории. Это те, для кого как раз и делается акселератор. Не только для новых регионов этот проект будет открыт, но и для всей страны», — заключил он.
Доля креативных индустрий в ВВП России составила четыре процента, или 7,5 триллиона рублей в денежном выражении. При этом все большее значение приобретает так называемый культурный код, который дизайнеры, художники, модельеры, музыканты и режиссеры стараются вплести в свои продукты. Рынок рекламы и digital-маркетинга в России также лихорадит: спрос растёт, а кадров не хватает. Акселератор «МиГ» призван решить проблему дефицита компетентных кадров в ключевых направлениях креативной индустрии.
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