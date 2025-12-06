Российская Team Spirit вышла в плей-офф мэйджора по CS 2 в Будапеште

Успех пришёл после третьей победы подряд: в напряжённом матче против коллектива MOUZ спортсмены взяли верх со счётом 2:1. По картам результат распределился так: на Mirage — 13:5 в пользу Team Spirit, на Train — 13:10 в пользу MOUZ, а решающая карта Overpass завершилась со счётом 13:11 вновь в пользу россиян.

Особенно ярко проявил себя Данил Крышковец (никнейм donk): по итогам серии его соотношение убийств к смертям (K/D) составило 63 к 42, а рейтинг достиг отметки 1,51. Не менее весомый вклад внёс и снайпер команды Дмитрий Соколов (sh1ro): он также показал положительный K/D (48 к 34) и совершил ряд ключевых убийств, во многом обеспечив выход коллектива в плей‑офф.

Для MOUZ поражение не стало финальным: команда опустилась в сетку 2‑1 и сохранит шансы на продолжение борьбы в чемпионате. Точное расписание следующих матчей будет опубликовано позднее.

Турнир StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В состязании участвуют 32 команды, сражающиеся за призовой фонд в 1,25 миллиона долларов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

