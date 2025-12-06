Осенью спрос на современную русскую прозу вырос на 21%

Лидерами по выручке стали новинка Виктора Пелевина «A Sinistra | А Синистра | Левый Путь» (продано более 14 700 экземпляров), книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (более 3 500 экземпляров) и «Тума» Захара Прилепина. В пятёрку также вошли «Круть» Виктора Пелевина (вышедшая в 2024 году) и недавно экранизированный «Авиатор» Евгения Водолазкина.

Самым популярным автором осени по выручке стал Виктор Пелевин, сохранивший лидерство с прошлой осени и лета; за ним следуют digital-автор «Литрес» Ольга Назарова (занимала 3-е место прошлой осенью и 2-е — летом), Дина Рубина (была на 4-м месте летом и на 2-м — прошлой осенью), Маргарита Симоньян (осенью 2024 года не входила в топ-100) и Катя Качур, показавшая рост выручки на 70% за год.

