Уже на следующий день после показа компания Cinemascore обнародовала зрительские оценки: опрошенные после сеанса зрители поставили фильму отметку «В».

Для сравнения: первая часть, вышедшая в 2023 году, получила от аудитории более высокий балл — «А‑». Тем не менее на агрегаторе Rotten Tomatoes сиквел немного опередил оригинал по зрительскому рейтингу: свежесть второй части оценили в 88%, тогда как у первой она составила 86%.

Сюжет продолжения развивается через год после событий оригинального фильма. В центре истории по‑прежнему остаётся Майк Шмидт, некогда устроившийся охранником в пиццерию Фредди Фазбера. На этот раз герой скрывает правду от своей 11‑летней дочери. Девочка, в свою очередь, сбегает и тайно встречается с аниматрониками — Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил НСН, что когда другие государства забывают свою историю, особенно важно сохранять традиционные ценности, лучше не допустить нанесения нравственных травм молодежи, чем потом бороться с посеянным в молодых людях сомнением.

