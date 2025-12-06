Актер Певцов: Если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал условие возвращения артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине.
В беседе с ТАСС он предположил, что многие артисты хотели бы вернуться в Россию, так как им «не на что жить».
По словам Певцова, если артисты не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться.
Он также отметил, что если артисты публично критиковали Россию, то и извиняться им стоит публично.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил НСН, что если человек когда-либо поддерживал украинскую армию деньгами, но ему нечего делать в России. Всех остальных уехавших из страны после начала СВО можно простить, но после покаяния.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Культовая франшиза «Люди в черном» получит продолжение
- Актер Певцов: Если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ
- Российская Team Spirit вышла в плей-офф мэйджора по CS 2 в Будапеште
- Критик Соседов: «Евровидение» изжило себя
- Осенью спрос на современную русскую прозу вырос на 21%
- В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в стране
- Зрители оценили хоррор «Пять ночей с Фредди 2» ниже первой части
- Россия вошла в тройку стран G20 с самой дешевой электроэнергией
- Политолог назвал реалистичной новую стратегию нацбезопасности США
- СМИ: Дочь Ларисы Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru