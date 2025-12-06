Актер Певцов: Если артисты не подлежат уголовному преследованию, они могут вернуться в РФ

В беседе с ТАСС он предположил, что многие артисты хотели бы вернуться в Россию, так как им «не на что жить».

По словам Певцова, если артисты не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться.

Он также отметил, что если артисты публично критиковали Россию, то и извиняться им стоит публично.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил НСН, что если человек когда-либо поддерживал украинскую армию деньгами, но ему нечего делать в России. Всех остальных уехавших из страны после начала СВО можно простить, но после покаяния.

