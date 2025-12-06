СМИ: Дочь Ларисы Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей
Ангелина Долина, дочь популярной певицы Ларисы Долиной, имеет задолженность перед налоговой службой в размере 47 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
В отличие от матери, Ангелина выбрала предпринимательский путь, однако её коммерческие проекты пока не могут похвастаться устойчивым успехом. В настоящее время 42‑летняя Ангелина руководит компанией «Музкульт». Проект задумывался как музыкальная академия под эгидой имени её матери и предполагал создание образовательного центра для начинающих артистов.
На старте проекта государство выделило внушительную сумму — около 100 миллионов рублей. Однако следующая попытка получить господдержку обернулась неудачей: заявка на грант в размере 76,6 миллиона рублей была отклонена.
Кроме того, в сентябре прекратил существование благотворительный фонд «Помощь без границ», где Ангелина числилась среди учредителей. Организация была исключена из реестра ФНС из‑за отсутствия отчётности и нулевой активности.
Между тем продолжается судебное разбирательство, связанное с квартирой в Ксеньинском переулке. Долгое время там проживали Лариса Долина, её дочь и внучка. Впоследствии недвижимость приобрела Полина Лурье. Суд признал сделку купли‑продажи недействительной: установлено, что Лариса Долина действовала под влиянием телефонных мошенников и была ими введена в заблуждение.
Сейчас Лариса Долина заявляет о готовности вернуть Лурье полученные за квартиру средства, однако отмечает, что не располагает необходимой суммой в 112 миллионов рублей. Предложение о поэтапной выплате было отвергнуто покупателем. Лурье намерена продолжить борьбу в Верховном суде РФ — она готовит апелляционную жалобу, чтобы оспорить решение нижестоящей инстанции, оставившей квартиру за Долиной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
