В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в стране
Депутаты Госдумы выступили с инициативой масштабной проверки реабилитационных центров для людей с зависимостями. Обращение с соответствующим предложением направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Причиной беспокойства парламентариев стали многочисленные тревожные сигналы о нарушениях в частных реабилитационных учреждениях. В ряде случаев пациенты сталкивались с грубыми нарушениями прав — от незаконного удержания до жестокого обращения и пыток.
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов акцентировал внимание на необходимости научного обоснования любых методик реабилитации. По его мнению, каждая применяемая практика должна проходить независимую экспертизу на безопасность и эффективность. Такой подход позволит исключить из сферы помощи зависимым недобросовестных исполнителей и мошенников.
Леонид Слуцкий, возглавляющий ЛДПР, обозначил ключевые шаги по наведению порядка в отрасли: проведение всеобъемлющей проверки действующих реабилитационных центров («рехабов») и введение обязательной сертификации учреждений после проверок.
Сертификацию планируется осуществлять специальной экспертной комиссией при Минздраве. В состав комиссии должны войти ведущие специалисты — наркологи, психиатры, клинические психологи, психотерапевты и социальные работники.
Напомним, недавно в Московской области были закрыты два реабилитационных центра: в Егорьевске выявили факты незаконного удержания наркозависимых, а в элитном центре «Антонов PRO» зафиксированы случаи пыток и истязаний пациентов. По обоим инцидентам персонал и владельцы учреждений задержаны правоохранительными органами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
