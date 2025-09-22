Пригожин заявил, что «Интервидение» выглядело хуже «Евровидения»

«Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Пригожин указал на то, что уровень «Интервидения» не дотянул до «Евровидения».

«Можно было сделать так, чтобы и 50 стран принимали участие в конкурсе! Я уверен, что можно договориться и с не совсем дружественными странами: Грузией, Францией, Италией. Со всеми можно договориться. Просто нужны специальные люди, которые этим занимаются. Моё мнение: «Интервидение» выглядит со стороны так, как будто Константин Эрнст спасал событие. Я знаю Константина Львовича как великого и гениального человека в шоу-бизнесе. Если бы он делал этот конкурс с самого начала, то он был бы на самом высоком уровне. Есть Игорь Крутой, если мы, которые были бы спокойны сделать очень много в этом контексте. Но вот кто-то решил, что так будет лучше. Мне кажется, что мы как минимум не дотянули до «Евровидения». Это точно. Можно было бы сделать это пафоснее, помпезнее, если на карте стоит честь страны. Мне не зашло», — сказал собеседник НСН.

На «Live Арене» выступили артисты из 22 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Представительница США не смогла принять участие в музыкальном состязании. Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук, напоминает «Радиоточка НСН». Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин, в свою очередь, заявил, что главной победой России на конкурсе «Интервидение» стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира и выступили на одной сцене.

