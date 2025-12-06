Россия вошла в тройку стран G20 с самой дешевой электроэнергией

Наименьшая стоимость киловатт‑часа зафиксирована в Саудовской Аравии — всего 0,05 доллара. Вторую строчку заняла Турция, где электроэнергия обходится в 0,066 доллара за киловатт‑час. Россия расположилась на третьем месте: средняя цена киловатт‑часа составила 5,26 рубля, что эквивалентно 0,068 доллара.

Четвёртой в рейтинге стала Индия с ценой 0,073 доллара за киловатт‑час, а пятую позицию занял Китай, где стоимость достигла 0,075 доллара. При этом самые высокие тарифы на электроэнергию среди стран G20 наблюдаются в Европе: в Германии киловатт‑час стоит 0,4 доллара, в Италии — 0,37 доллара, а в Великобритании — 0,35 доллара.

Тарифы на ЖКУ в следующем году повысятся дважды: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября рост будет зависеть от конкретного региона. Так, сильнее всего тарифы с этой даты вырастут в: Ставропольском крае — на 22%; Дагестане — на 19,7%; Тамбовской области — на 17,5%; Республике Северная Осетия — на 16,3%. В Москве предельный рост тарифов с 1 октября составит 15%, в Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге показатель установлен на уровне 14,6%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

