Культовая франшиза «Люди в черном» получит продолжение

Как сообщает издание Deadline, легендарная история о тайной организации, контролирующей деятельность инопланетян на нашей планете, обретёт продолжение. Сценаристом картины назначен Крис Бремнер — признанный мастер остросюжетных лент, среди работ которого — успешный боевик «Плохие парни навсегда».

На данный момент проект пребывает на раннем этапе разработки, и состав актёров пока не утверждён. Инсайдеры сообщают, что одним из первых ознакомиться со сценарием сможет Уилл Смит — актёр, чьё участие в предыдущих частях франшизы сыграло ключевую роль в её мировом успехе. Формат появления Смита в новом фильме остаётся неопределённым: это может быть как эпизодическая роль, так и полноценное возвращение персонажа, либо передача эстафеты новому поколению исполнителей. Создатели ленты выражают надежду на то, что герой Уилла Смита всё же станет частью новой истории.

Франшиза «Люди в чёрном» занимает особое место в портфолио Sony — четыре выпущенных ранее фильма принесли студии порядка двух миллиардов долларов в мировом прокате. Сюжетные детали будущего фильма пока не раскрываются, а производственные договорённости ещё не оформлены.

