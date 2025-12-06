Культовая франшиза «Люди в черном» получит продолжение
Студия Sony дала старт работе над новым фильмом популярной фантастической франшизы «Люди в чёрном».
Как сообщает издание Deadline, легендарная история о тайной организации, контролирующей деятельность инопланетян на нашей планете, обретёт продолжение. Сценаристом картины назначен Крис Бремнер — признанный мастер остросюжетных лент, среди работ которого — успешный боевик «Плохие парни навсегда».
На данный момент проект пребывает на раннем этапе разработки, и состав актёров пока не утверждён. Инсайдеры сообщают, что одним из первых ознакомиться со сценарием сможет Уилл Смит — актёр, чьё участие в предыдущих частях франшизы сыграло ключевую роль в её мировом успехе. Формат появления Смита в новом фильме остаётся неопределённым: это может быть как эпизодическая роль, так и полноценное возвращение персонажа, либо передача эстафеты новому поколению исполнителей. Создатели ленты выражают надежду на то, что герой Уилла Смита всё же станет частью новой истории.
Франшиза «Люди в чёрном» занимает особое место в портфолио Sony — четыре выпущенных ранее фильма принесли студии порядка двух миллиардов долларов в мировом прокате. Сюжетные детали будущего фильма пока не раскрываются, а производственные договорённости ещё не оформлены.
Ранее стало известно, что премьера нового полнометражного мультфильма во вселенной «Симпсонов» сдвинулась: вместо 23 июля 2027 года картина выйдет на экраны 3 сентября того же года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
