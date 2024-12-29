«Корни и коллаборации»: Названы главные музыкальные тренды 2024 года
Музыка с народными корнями перестала быть «лубком» и помогает успеху молодых рокеров, сказал в эфире НСН Андрей Клюкин, при этом в стримингах отмечают взлет хита «Матушка» Татьяны Куртуковой.
В числе главных музыкальных трендов 2024 года возвращение к «корневой» музыке с народными мотивами, коллаборации артистов разных жанров, а также рост популярности инди и альтернативной музыки, сообщили НСН эксперты индустрии, подводя итоги года.
РОК-ТРЕНДЫ ГОДА: ОТ ФЕОФАНА ДО БРОДСКОГО
Продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин рассказал НСН о главных трендах 2024 года в рок-музыке, а также назвал имена восходящих звезд.
«Сейчас совершенно очевидно есть три тренда. Один очень приятный, потому что он связан с корневым звучанием. Если вспомнить таких артистов, как Oligarkh, Нейромонах Феофан, Петр Налич, The Hatters, Drummatix, то сейчас новая волна намного шире, она интегрирует творчество абсолютно разных жанров. Polnalyubvi может это делать в инди-музыке, TMNV это делает в очень ярком виде, в тяжелой музыке это Syberia. Это группы, которые очень мощно используют народные корни, тот же Melekess. Это очень здорово, поскольку такая музыка уже не ассоциируется с каким-то навязанным лубком, а именно с искренним вниманием молодых артистов к местам, где они родились. И это очень хорошо», - сказал Клюкин.
По его словам, второй тренд связан с альтернативной музыкой, а третий - с ростом инди-направления.
«Вторая история – всплеск идет по независимой альтернативной тяжелой музыке. Для меня, как для поклонника тяжелой музыки, ничего лучше не придумаешь. Если в 2000-х сюда подруливали Stigmata, Jane Air, то сейчас есть потрясающие группы, такие как, «Можем хуже», CARDIO KILLER, «Хохма», «Три вторых». Еще есть невероятно мощная группа «Давай», а также группа «obraza net» на стыке хип-хопа и тяжелой музыки. Ну а третий тренд - это мягкая инди-музыка, которая потихонечку входит и заполняет каждую свободную нишу. Она очень быстро и качественно растет, с этим ничего не сделаешь. Здесь выросли и группы, которые признаны уже несколько лет, такие как всеми любимые «Бонд с кнопкой», уже собирающий большие залы «Конец солнечных дней», и невероятно качественные «Манго Буст», «Лолита Кокс», «Бюро» - они, конечно, молодцы. Мне еще безумно нравится совсем пока начинающая группа «Дедовский свитер». Я убежден, что через два года мы будем с вами их обсуждать. А, возможно, мы будем обсуждать калининградский проект Brodsky, который в своей песне «Девочка» лично мне просто разрывает сердце. Это то, что сейчас собирает залы и то, что обсуждает Сеть», - подчеркнул продюсер
СТРИМИНГИ: «НАРОДНОСТЬ» И КОЛЛАБОРАЦИИ
Одним из главных музыкальных сюрпризов 2024 года стала коллаборация Сергея Шнурова с Инстасамкой и выход их совместного альбома. При этом рэпер ST (Александр Степанов) рассказывал НСН про фит с Ларисой Долиной и сотрудничество с Сергеем Бобунцом, а музыкант Гарик Burito – о новых версиях песен «Арии», «Пикника» и «Чайфа».
Главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик подтвердил НСН, что коллаборации артистов разных жанров стали одним из трендов 2024 года.
«Мы видим тренд на творческую синергию уже популярных артистов и молодых музыкантов. Самой прослушиваемой работой в рамках нашего проекта «Трамплин» стал сингл «Больше чем всё» Басты и Вассы Железновой. Итоги этой творческой синергии на практике играют в плюс не только фрешменам, но и большим артистам, которые также получают из этого новый для себя опыт. Среди других открытий года треки Сироткина и Marytale, МОТ и Ayka, Elman и Ashly», - сказал Мудрик.
Он также указал на «народность», которая, позволила взлететь этим летом Татьяне Куртуковой.
«Еще один тренд — народность. Это подтверждает трек «Матушка» Татьяны Куртуковой, завирусившийся в сервисах вертикальных видео. «VK Музыка» признала ее прорывом года, а народные мотивы трека «Дорога дальняя» в исполнении Jakone привели артиста к первому месту в номинации «Трек года», - отметил главный редактор «VK Музыки».
Со своей стороны, генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин также назвал трендом востребованность русской народной тематики.
«Если говорить о трендах, то удивительна после долгого времени отработка “русской тематики” Татьяной Куртуковой и ее хитом “Матушка”. С этим пытаются работать многие музыканты - и до нее, и тем более после ее успеха, но в реальности это срабатывает примерно раз в 10 лет. Большой успех был у проекта “Золотое кольцо” в первой половине 1990-х, а сейчас проект нашел новую аудиторию. За год прослушивания Надежды Кадышевой в «Звуке» выросли на 700%. Их “Плывет веночек” начал вируситься летом в социальных сетях. Куртукова с песней “Матушка” попала в самое сердце аудитории. При этом в октябре 2024 года «Матушку» стали слушать в нашем сервисе в 172 раза больше по сравнению с февралем 2022 года, когда этот трек появился на стримингах», - сказал Балдин НСН.
Он также отметил, что в странах бывшего СССР набирает позиции К-pop, который «тоже может к нам войти и уже это делает».
Эксперты индустрии ранее назвали НСН топовых артистов 2024 года. В их числе оказались группа The Hatters, рэпер Macan, а также «короли стадионов» - Леонид Агутин, «Руки Вверх!», Баста и Звери.
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