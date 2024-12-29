«Корни и коллаборации»: Названы главные музыкальные тренды 2024 года

СТРИМИНГИ: «НАРОДНОСТЬ» И КОЛЛАБОРАЦИИ

Одним из главных музыкальных сюрпризов 2024 года стала коллаборация Сергея Шнурова с Инстасамкой и выход их совместного альбома. При этом рэпер ST (Александр Степанов) рассказывал НСН про фит с Ларисой Долиной и сотрудничество с Сергеем Бобунцом, а музыкант Гарик Burito – о новых версиях песен «Арии», «Пикника» и «Чайфа».

Главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик подтвердил НСН, что коллаборации артистов разных жанров стали одним из трендов 2024 года.

«Мы видим тренд на творческую синергию уже популярных артистов и молодых музыкантов. Самой прослушиваемой работой в рамках нашего проекта «Трамплин» стал сингл «Больше чем всё» Басты и Вассы Железновой. Итоги этой творческой синергии на практике играют в плюс не только фрешменам, но и большим артистам, которые также получают из этого новый для себя опыт. Среди других открытий года треки Сироткина и Marytale, МОТ и Ayka, Elman и Ashly», - сказал Мудрик.

Он также указал на «народность», которая, позволила взлететь этим летом Татьяне Куртуковой.

«Еще один тренд — народность. Это подтверждает трек «Матушка» Татьяны Куртуковой, завирусившийся в сервисах вертикальных видео. «VK Музыка» признала ее прорывом года, а народные мотивы трека «Дорога дальняя» в исполнении Jakone привели артиста к первому месту в номинации «Трек года», - отметил главный редактор «VK Музыки».

Со своей стороны, генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин также назвал трендом востребованность русской народной тематики.

«Если говорить о трендах, то удивительна после долгого времени отработка “русской тематики” Татьяной Куртуковой и ее хитом “Матушка”. С этим пытаются работать многие музыканты - и до нее, и тем более после ее успеха, но в реальности это срабатывает примерно раз в 10 лет. Большой успех был у проекта “Золотое кольцо” в первой половине 1990-х, а сейчас проект нашел новую аудиторию. За год прослушивания Надежды Кадышевой в «Звуке» выросли на 700%. Их “Плывет веночек” начал вируситься летом в социальных сетях. Куртукова с песней “Матушка” попала в самое сердце аудитории. При этом в октябре 2024 года «Матушку» стали слушать в нашем сервисе в 172 раза больше по сравнению с февралем 2022 года, когда этот трек появился на стримингах», - сказал Балдин НСН.