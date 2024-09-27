«Благодарю Пушкину и Кипелова»: Burito о новой версии хита «Возьми моё сердце»
Это совершенно новая песня с легким флером великого хита «Арии», сказал в эфире НСН Гарик Burito, отметив, что авторское благословение дает возможность работать со свободным сердцем.
Музыкант Гарик Burito в интервью НСН рассказал, как в его репертуаре оказались новые версии хитов «Арии», «Пикника» и «Чайфа».
Ранее Burito выпустил альбом «FEAT.NA» с новыми версиями песен рок- и поп-исполнителей. Эти композиции представят сегодня, 27 сентября, на концерте в Москве. В их числе, в частности, обработка легендарной песни «Возьми моё сердце» с альбома «Арии» «Ночь короче дня» 1995 года.
«Эта идея родилась у Димы Филатова и Лёши Осокина, это Filatov & Karas, именно они предложили сделать этот трек по-новому. Я как автор, конечно же, вписался с удовольствием. При этом изначальный трек "Арии" совершенно о другом. Нам хотелось изменить музыку, оставив только легкий флёр от того великого большого трека. То есть это абсолютно новая песня с использованием слов из старой песни. Так был создан подход к моему написанию трека, именно моих слов. В большей степени я старался не придумывать - все-таки есть и музыкальный ряд, и припев - здесь скорее включилось образное мышление, это такое самоисследование», - разъяснил музыкант.
По его словам, и Валерий Кипелов, и автор стихов к песням «Арии» Маргарита Пушкина одобрили его новый вариант песни.
«Я рад, что Маргарита Пушкина и Валерий Кипелов позволили вообще коснуться этой песни. Это, конечно, великая благость и великое понимание того, что, возможно, творчество нам и не принадлежит, потому что оно приходит через Бога. Я очень благодарен им за возможность сделать это. В свое время Станислав Лем все время ругал Тарковского за то, что он напрочь перелопатил его "Солярис", это вечная проблема – новое прочтение оригинала, надо или не надо это делать. Всегда есть очень много людей, которые будут за и против, но творчество и музыка вне пределов определений, каких-то классификаций и оценок. Если есть авторское одобрение и благословение, то можно со свободным сердцем работать. Сначала авторы послушали, что получилось. Никто бы не выпускал, если бы автор сказал «нет». Маргарита Пушкина как-то написала, что с попсовиками все понятно: они взяли музыку и отчисляют нам проценты, то есть все нормально, это честно, а с бывшими коллегами - не все хорошо. Я всегда благодарю Валерия Кипелова, Маргариту Пушкину, а также Filatov & Karas перед началом этой песни. Это большие, великие люди, спасибо им за всё», - подчеркнул Burito.
Он также рассказал о новой версии песни «Пикника» «Вопросы» и в целом любви к этой группе.
«Как-то так сложилось, что все темы, которые поднимает "Пикник", философия, звук, близки мне, какая-то мистичность, теософия, эзотеризм. Ваше сердце либо отзывается, либо ваши вибрации совпадают с вибрациями музыкантов, либо нет. С "Пикником" у меня все сложилось, я очень давно их люблю. Я впервые в жизни услышал песню "Иероглиф" и всё, поплыл. С тех пор слушаю. Для меня, конечно же, очень трепетно то, что ребята согласились порезать их замечательный трек, взять эти слова как сэмпл, использовать их и сделать другую песню. Это все приёмы хип-хопа, сэмплирования. То есть мы берём из какой-то песни либо музыкальный отрывок, либо голосовой сэмпл, сэмплируем и создаём что-то новое. Это чистый подход битмейкерства, современный подход музыкантов. Это хип-хоп по большому счету», - разъяснил музыкант.
Burito также рассказал о перерождении "чайфовской" песни «Есть ещё здесь хоть кто-то, кроме меня?»
«С Володей Шахриным мы познакомились на съемках, разговорились о технике, о звуке, о бэклайне. Когда «ваш человек», все легко получается. Спустя много лет я предложил ему сделать с ним трек, прислал демку, он подумал и сказал: "Офигенно, давай выпускать". Он вообще очень радушный и абсолютно беспафосный человек. Он сказал: "Я, конечно же, современную музыку не очень понимаю, но это же круто, это звучит, это талантливо". Спасибо ему большое. Я вообще признателен всем старшим товарищам за то, что соглашаются на такие дикие авантюры», - заключил собеседник НСН.
Ранее Найк Борзов и группа The Hatters представили видео на совместную песню «Море», напоминает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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