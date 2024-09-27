«Благодарю Пушкину и Кипелова»: Burito о новой версии хита «Возьми моё сердце»

«Эта идея родилась у Димы Филатова и Лёши Осокина, это Filatov & Karas, именно они предложили сделать этот трек по-новому. Я как автор, конечно же, вписался с удовольствием. При этом изначальный трек "Арии" совершенно о другом. Нам хотелось изменить музыку, оставив только легкий флёр от того великого большого трека. То есть это абсолютно новая песня с использованием слов из старой песни. Так был создан подход к моему написанию трека, именно моих слов. В большей степени я старался не придумывать - все-таки есть и музыкальный ряд, и припев - здесь скорее включилось образное мышление, это такое самоисследование», - разъяснил музыкант.

По его словам, и Валерий Кипелов, и автор стихов к песням «Арии» Маргарита Пушкина одобрили его новый вариант песни.

«Я рад, что Маргарита Пушкина и Валерий Кипелов позволили вообще коснуться этой песни. Это, конечно, великая благость и великое понимание того, что, возможно, творчество нам и не принадлежит, потому что оно приходит через Бога. Я очень благодарен им за возможность сделать это. В свое время Станислав Лем все время ругал Тарковского за то, что он напрочь перелопатил его "Солярис", это вечная проблема – новое прочтение оригинала, надо или не надо это делать. Всегда есть очень много людей, которые будут за и против, но творчество и музыка вне пределов определений, каких-то классификаций и оценок. Если есть авторское одобрение и благословение, то можно со свободным сердцем работать. Сначала авторы послушали, что получилось. Никто бы не выпускал, если бы автор сказал «нет». Маргарита Пушкина как-то написала, что с попсовиками все понятно: они взяли музыку и отчисляют нам проценты, то есть все нормально, это честно, а с бывшими коллегами - не все хорошо. Я всегда благодарю Валерия Кипелова, Маргариту Пушкину, а также Filatov & Karas перед началом этой песни. Это большие, великие люди, спасибо им за всё», - подчеркнул Burito.

Он также рассказал о новой версии песни «Пикника» «Вопросы» и в целом любви к этой группе.

«Как-то так сложилось, что все темы, которые поднимает "Пикник", философия, звук, близки мне, какая-то мистичность, теософия, эзотеризм. Ваше сердце либо отзывается, либо ваши вибрации совпадают с вибрациями музыкантов, либо нет. С "Пикником" у меня все сложилось, я очень давно их люблю. Я впервые в жизни услышал песню "Иероглиф" и всё, поплыл. С тех пор слушаю. Для меня, конечно же, очень трепетно то, что ребята согласились порезать их замечательный трек, взять эти слова как сэмпл, использовать их и сделать другую песню. Это все приёмы хип-хопа, сэмплирования. То есть мы берём из какой-то песни либо музыкальный отрывок, либо голосовой сэмпл, сэмплируем и создаём что-то новое. Это чистый подход битмейкерства, современный подход музыкантов. Это хип-хоп по большому счету», - разъяснил музыкант.

Burito также рассказал о перерождении "чайфовской" песни «Есть ещё здесь хоть кто-то, кроме меня?»